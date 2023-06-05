ARA
Bist 100
5325,42
4,11%
Bist 100
Dolar/TL
21,234
1,3024%
Dolar/TL
Euro/TL
22,6991
1,1371%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,069
-0,1849%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1325,61
0,96%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trendyol, İngiliz Asos için masada

Çinli Alibaba’nın yatırımcısı olduğu online perakende şirketi Trendyol’un, İngiltere merkezli online perakende şirketi Asos PLC’yi almak için 1 milyar sterlin teklif verdiği bildirildi.

05 Haziran 2023 | 09:48
0
Trendyol, İngiliz Asos için masada

The Sunday Times’da yer alan habere göre Çinli Alibaba’nın yatırımcısı olduğu online perakende şirketi Trendyol, İngiltere merkezli online perakende şirketi Asos PLC’yi almak için görüşme halinde. 

Kaynaklar “Trendyol’un Hollanda birimi Trendyol BV tarafından aralık ayında Asos için hisse başına 10-12 sterlinlik bir teklif yapıldığını, bunun mevcut hisse fiyatının üç katı olduğunu ve teklifin Asos’un değerini 1 milyar sterlinin üzerine çıkardığını” belirtiyor.

Londra Borsası’nda FTSE 250 indeksinde işlem gören şirket, son çeyrek değerlendirmelerinin ardından 19 Haziran itibariyle endekste çıkartılıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1325,61 0,96%
  • ALTIN ONS 1941,75 -0,33%
  • BIST 100 5325,42 4,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,234 1,3024%
  • EURO/TURK LIRASI 22,6991 1,1371%
  • EURO/USD 1,069 -0,1849%
  • INGILIZ STERLINI 1,23826 -0,55774%
  • JAPON YENI 140,283 0,203%
  • KANADA DOLARI 1,34411 0,08638%
  • RUS RUBLESI 81,25 0,5569%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Tüpraş, Water Europe'a üye olan ilk Türk sanayi şirketi oldu
GERİ
İLERİ
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL