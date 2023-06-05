The Sunday Times’da yer alan habere göre Çinli Alibaba’nın yatırımcısı olduğu online perakende şirketi Trendyol, İngiltere merkezli online perakende şirketi Asos PLC’yi almak için görüşme halinde.

Kaynaklar “Trendyol’un Hollanda birimi Trendyol BV tarafından aralık ayında Asos için hisse başına 10-12 sterlinlik bir teklif yapıldığını, bunun mevcut hisse fiyatının üç katı olduğunu ve teklifin Asos’un değerini 1 milyar sterlinin üzerine çıkardığını” belirtiyor.

Londra Borsası’nda FTSE 250 indeksinde işlem gören şirket, son çeyrek değerlendirmelerinin ardından 19 Haziran itibariyle endekste çıkartılıyor.