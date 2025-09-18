Türk mühendisin icadı yurt dışından yoğun ilgi görüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan enerji sistemleri mühendisi Erhan Demircioğlu, 2018 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde okurken yerleşkede yer alan güneş panellerinin kış aylarında kardan kaplandığını ve bu yüzden elektrik üretemediğini söyledi.

Panellerin bu durumda elektrik üretmesi için çözüm arayışına girdiğini belirten Demircioğlu, "Güneş panellerinin yüzeyinin karla örtülü olmasına bağlı olarak enerji üretiminin olmadığını fark ettim. Buna yönelik olarak otomatik kar temizleyicisi sağlayabilecek hem yazılım hem donanım içeren yerli ve milli bir buluş geliştirmeye karar verdim." dedi.

"Modül, 1 santimetre üzerindeki kar kalınlığında otomatik olarak devreye giriyor"

Demircioğlu, geliştirdiği Güneş Enerjisi Otonom Kar Temizleme ve Verimlilik Artırıcı Modül'ün güneş panellerinin arkasına rahat şekilde takılabilen bir sistem olduğunu belirterek, "Bu modül sistemi sayesinde güneş panelleri kar kalınlığını 1 santimetre üzerinde algıladığı zamanda otomatik devreye giriyor ve panele alttan hafif ısıtma yaparak kar kütlesinin aşağı kaydırılmasını sağlıyor. Bu şekilde özellikle çatı tipi ya da güneş enerji santrali dediğimiz GES'lerde otomatik şekilde bütün panelleri kardan arındırabiliyoruz."

Sistemin otomatik olmasının üretiminin devamlılığını sağladığını anlatan Demircioğlu, aynı zamanda çatı bölgeleri gibi kolaylıkla ulaşılamayan yerlerde, kardan kaynaklı problemlerin ortadan kalktığını söyledi.

Demircioğlu, sistemin yaz aylarında ise güneş panellerinde oluşan fazla ısıdan kaynaklı verim kayıplarının önüne geçtiğini belirterek, otomatik olarak atıl durumdaki ısıyı ekstra elektrik enerjisine çevirdiğini, bundan dolayı hem yazın hem de kışın çalışabilen bir ürün ortaya çıktığını ifade etti.

Güneş Enerjisi Otonom Kar Temizleme ve Verimlilik Artırıcı Modül'ün 2019 yılında Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillendiğini kaydeden Demircioğlu, "TÜRKPATENT'teki tescille birlikte yurt dışı patente de başvuru yapmış oldum. Bu sayede hem Türkiye'de fikri mülkiyet hakları koruma altına alınmış bir buluş hem de dünyada fikri mülkiyet hakları koruma altına alınan bir buluş ortaya çıktı." diye konuştu.

Demircioğlu, 2018 yılında TÜBİTAK'a sistemin prototipini geliştirme noktasında proje başvurusunda bulunduğunu ve sanayiye yönelik proje destekleme kapsamında destek aldığını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında satışa devam ettiklerini belirten Demircioğlu, şunları kaydetti:

"İç pazarda da satışlarımız var ama özellikle yurt dışından fazla talep geliyor. Özellikle güneş devlerinden biri olan Almanya ürünle yakından ilgileniyor. Hatta patentin fikri mülkiyetini devretme konusunda bazı güneş firmaları ile de temas halindeyiz. Ürün teknolojisi uluslararası camiada oldukça beğenilen bir proje. Şu an Almanya'ya öncelik olarak ihracat yapıyoruz. Ardından komşu bölgelerimizdeki ülkelere ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar genellikle Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan gibi ülkelerden oluşuyor."

"Çin sektörde önemli bir partner ve büyük bir ülke"

Demircioğlu, Avrupa haricinde diğer pazarlara da açılmak istediklerini belirterek, "Özellikle ABD'ye ihracatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çin ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bazı modüler sistemlerin üretimi noktasında bazı temaslarımız oldu. Eğer olumlu sonuçlanırsa Çin ve Uzak Doğu'ya da ürünlerimizi ulaştırmak istiyoruz. Çünkü bu noktada Çin sektörde önemli bir partner ve büyük bir ülke. Bu noktada üretim teknolojisine entegre olmak bizim için büyük bir pazar payı oluşturacaktır." diye konuştu.

TEKNOFEST'te bulunmanın ayrıcalık olduğunu dile getiren Demircioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kafalarında bir fikir varsa bunu denemekten vazgeçmesinler. TEKNOFEST gibi platformlar fikrin ürüne dönüşmesi için yapılan etkinlikler. Bu noktada her genç üniversitelinin aklında fikri denemeye çalışmasını, başvurmasını, süreçlerden geçmesini isterim. Bir fikir çok başarılı olmasa bile ona büyük bir deneyim kazandırır ve bir sonraki başarılı olacak fikrin anahtarını elinde tutmasına yardımcı olur. Bu noktada da TEKNOFEST ve TÜRKPATENT çok önemli."