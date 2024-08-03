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Türk mühendisler geliştirdi, ABD'de kullanıma sunuldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu bildirdi.

03 Ağustos 2024 | 15:33
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2024 | 15:54
Türk mühendisler geliştirdi, ABD'de kullanıma sunuldu

Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlıkça desteklenen Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti: "Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD'deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."

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Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.07.2024-01.08.2024)
DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
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İLERİ
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