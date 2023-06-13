Türk oyun sektörü yatırımda Avrupa'nın zirvesinde

AA muhabirinin, "Video Oyun Endüstrisi" raporundan derlediği bilgiye göre, video oyun endüstrisi ortaya çıkışından bugüne kadar çeşitli teknolojilerin geliştirilmesinde teşvik edici unsur oldu.

Sektör, ülke ekonomilerine sağladığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda, gelişmiş ekonomiler için önemli bir kazanç kaynağı haline geldi.

Ekonomik getirisinin farkındalığı arttıkça devletler bu alana yönelik destek ve teşviklerini yükseltmeye devam etti. Türkiye'de de oyun sektörüne sağlanan destek ve teşvikler, bu alanın son yıllarda hızla gelişmesine ve büyümesine katkı sağladı. Ülkenin oyun sektöründe yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına katkı verdi.

Türkiye oyun ekosistemi, 2018'den itibaren ortaya çıkan başarılarıyla dünya gündemine yerleşirken İstanbul'da 331 ve Ankara'da 108 olmak üzere Türkiye'deki aktif oyun stüdyo sayısı 522'ye ulaştı.

Avrupa'da ilk 5'teki ülkelerin toplam yatırımı Türkiye'deki tutarı bulmuyor

Türk oyun girişimlerine 2022 yılının ilk yarısında 333 milyon dolar yatırım yapıldı. Böylece Türkiye, sektörde Avrupa'daki en büyük yatırımcı konumuna yükseldi. Türkiye'yi 158 milyon dolarla İngiltere, 60 milyon dolarla Norveç, 53 milyon dolarla Finlandiya ve 24 milyon dolarla İsveç takip etti. Sıralamadaki 4 ülkenin toplam yatırımı, Türkiye'deki tutarın gerisinde kaldı.

Sektöre yapılan yatırımların 2022'de 2021'e kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttığı görüldü. Oyun sektörüne 2017'de 3 adetle 0,6 milyon dolar yatırım yapılırken 2018'de bunun 8 adetle 1,8 milyon dolara, 2019'da 6 adetle 8,4 milyon dolara, 2020'de 17 adetle 14,4 milyon dolara, 2021'de 52 adetle 264 milyon dolara çıktığı görüldü. 2022'de ise 23 adetle tutar 424,7 milyon dolar oldu.

İstanbul, geçen yıl Londra'nın ardından Avrupa'da oyun sektöründe en fazla anlaşmanın gerçekleştirildiği ikinci kent oldu. İstanbul, dünya genelindeki değerlendirmede ise 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye, dünyada en çok video oyunu oynanan 5'inci ülke

Türkiye'de video oyunlarına gösterilen ilginin de dünya ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Dünya ortalamasında yüzde 81,9 olan bu oranın Türkiye'de yüzde 92,3'ü bulması dikkati çekti. Ocak 2022'de dünyada en çok video oyun oynayan 7'nci ülke konumunda olan Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 5'inci sıraya çıktı.

Ülkede oyunların segmentlerine göre ciroları incelendiğinde, pazarın en büyük bölümünü 2023'te 1 milyar 168 milyon dolar pazar hacmine sahip mobil oyunların oluşturduğu gözlemlendi.

Oyunlar en çok mobilden oynanıyor

Türkiye'de 42 milyon oyuncunun mobilden, 24-25 milyon oyuncunun bilgisayardan ve yaklaşık 15 milyon oyuncunun ise konsolda oyun oynadığı tespit edildi. Söz konusu oyuncuların yüzde 52'sini erkeklerin, yüzde 48'ini ise kadınların oluşturduğu belirlendi.

Türkiye'de oyuncuların yaş aralıklarına göre dağılımına bakıldığında ise 18-24 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 27'sinin, 25-34 yaşındakilerin yüzde 38'inin, 35-44 yaşındakilerin yüzde 30'unun, 45-54 yaşındakilerin yüzde 4'ünün ve 55-64 yaşındakilerin yüzde 1'inin oyun oynadığı kaydedildi.

Oyuncuların gelir düzeyine göre dağılımına bakıldığında, yüzde 75'inin yüksek, yüzde 20'sinin orta ve yüzde 5'inin düşük gelirli olduğu belirlendi.

Ülkede yetişkin bireylerin yüzde 81'inin mobil oyun oynadığı ve mobil oyuncuların yüzde 51'inin erkek, yüzde 49'unun kadın olduğu tespit edildi.

Türkiye'de 14-29 yaşındaki bireylerden yüzde 37,2'sinin, 30-49 yaşındakilerden yüzde 44'ünün, 50-65 yaşındakilerden yüzde 19'unun mobil oyun oynadığı kayıtlara geçti.

Haftalık bazda mobil oyun oynama sürelerine göre bakıldığında ise ülkedeki oyuncuların yüzde 41'inin haftada 10 saatten daha fazla süreyi mobil oyun oynayarak geçirdiği görüldü.

Türkiye'deki mobil oyuncuların ilk sırada tercih ettiği oyun türü ise yüzde 54 ile bulmaca-trivia26-kelime oyunları oldu. Bunu ikinci olarak yüzde 52 ile kart oyunları ve üçüncü yüzde 46 ile aksiyon-macera oyunları takip etti.

Türk oyuncuların günlük mobil oyun oynama sayısına bakıldığında yüzde 47'sinin günde 2-3 kez, yüzde 20'sinin ise 5 ve daha fazla olmak üzere mobil oyun oynadığı belirlendi.

Türkiye'de bireylerin oynadığı mobil oyun sayıları ise yüzde 8'inin 1, yüzde 29'unun 2, yüzde 25'inin 3, yüzde 13'ünün 4, yüzde 15'inin 5 yüzde 7'sinin 6-10 ve yüzde 3'ünün 10 ve üzeri mobil oyun oynadığı raporda yer aldı.