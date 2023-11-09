Turkcell'den organizasyonel değişiklik

Turkcell İletişim Hizmetleri'nin Kamuyu Aydınlatma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirketin teknolojik ilerleme ve inovasyon odağını güçlendirmek, organizasyonda çeviklik ve yalınlık sağlamak amacıyla birtakım organizasyon değişiklikleri yapıldı.

Buna göre, kurumsal ve ev satış genel müdür yardımcılığı, bireysel satış genel müdür yardımcılığı, pazarlama genel müdür yardımcılığı, dijital servisler ve çözümler genel müdür yardımcılığı, strateji genel müdür yardımcılığı ve dijital dönüşüm genel müdür yardımcılığı kaldırılırken, ilgili genel müdür yardımcıları pozisyonlarından ayrıldı.

Bu kapsamda, satış genel müdür yardımcılığı oluşturulurken, bu pozisyona Kadri Özdal genel müdür yardımcılığına atandı. Ayrıca pazarlama ve dijital servisler genel müdür yardımcılığı da oluşturuldu ve buraya da Murat Akgüç genel müdür yardımcısı olarak atandı.

Tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcılığına, mevcut genel müdür yardımcısı yerine, şirkette halihazırda insan kaynakları genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Erkan Durdu vekaleten atandı.

Şebeke teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcılığına, mevcut genel müdür yardımcısı yerine, Vehbi Çağrı Güngör, hukuk ve regülasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığına şirkette kurumsal hukuk işleri direktörü olarak görev yapan Ali Uysal atandı.

Organizasyonel değişiklikler kapsamında görev alanların özgeçmişleri

Murat Akgüç, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini, Rotterdam School of Management'ta Executive MBA programını tamamladı. Akgüç, iş geliştirme, teknoloji, telekomünikasyon, strateji, dijital inovasyon ve girişim sermayesi alanlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip. Çalışma hayatına Osmanlı Bankası'nda başlayan Akgüç, sonrasında bankacılık sektöründe hazine projelerinde görev yaptı. Akgüç, 2004 yılında Hollanda Credit Europe Bankası'nda İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2015 yılında Türkiye'ye dönen Akgüç, uluslararası ölçekte medya ve oyun sektöründe teknoloji, dijital ürün geliştirme, strateji ve pazarlama alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini yürüttü. Akgüç, 2021 yılında katıldığı Türkiye Varlık Fonu'nda Girişim Sermayesi ve Teknoloji Yatırımlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2022 yılında Türkiye'nin en büyük satın alma işlemi olan Türk Telekom satın alması başta olmak üzere, Türkiye Girişim Sermayesi fonlarına yatırım yapan Türkiye Teknoloji Fonu - TTF (Fonların Fonu) kurulumu ve diğer önemli projelere liderlik eden Akgüç, bu görevlere ek olarak Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği ve TVF Teknolojileri Yatırımları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör lisans ve yüksek lisans derecelerini 2001 ve 2003 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden aldı. Yüksek lisans çalışmaları sırasında ASELSAN Yazılım Mühendisliği (Komuta, Kontrol, Haberleşme) Bölümünde çalışan Güngör, doktora derecesini 2007 yılında Georgia Institute Technology Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden aldı. 2020-2023 yılları arasında TUBİTAK TEYDEB programında BILTEG Yürütme Kurulu Üyesi olarak çalışan Dr. Güngör, AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam etti. Dr. Güngör'ün araştırma alanları, 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, mobil haberleşme, nesnelerin interneti ve yapay zeka. Dr. Güngör'ün araştırma projeleri Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell, Türk Telekom, Havelsan, TÜBİTAK SA-GE, Nokia, gibi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklendi. Dr. Güngör'ün akademik çalışmaları boyunca uluslararası hakemli dergilerde ve konferanslarda yayınlanmış 100'ün üzerinde makalesi bulunuyor.

Ali Uysal profesyonel iş hayatına 2003 yılında avukat olarak başladı. Uysal, 2009 yılına kadar ulusal ve uluslararası müvekkillere hizmet veren hukuk bürolarının kurumsal danışmanlık bölümünde kıdemli avukat olarak çalıştı. Uysal ayrıca 2009 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak girişim şirketi SunExpress Hava Yolları bünyesinde şirket iç hukuk departmanının kurulmasından sorumlu Hukuk Müşaviri olarak göreve başladı ve 2014 yılına kadar devam etti. 2014-2019 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O.'nun Baş Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Ali Uysal, 2020 yılından itibaren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Hukuk Regülasyon Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktaydı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Uysal, Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

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