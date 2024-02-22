Turkcell’den yenilenebilir enerjiye yatırım

Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın ilk toplantısı, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç'un katılımıyla gerçekleştirildi.



Ali Taha Koç, nesnelerin interneti ve siber güvenlik teknolojilerini odağa aldıklarını, Turkcell ürünlerinin tamamında güvenli ve üretken yapay zeka olacağını ifade etti.

Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Koç, Türkiye'nin teknoloji devi Turkcell'in, Cumhuriyet'in ilk 100 yılında teknoloji alanında lokomotif görevi aldığını söyledi. Koç, "Türkiye'nin Turkcell'i" vizyonu ile çalıştıklarını, kullanıcıların dijital yolculuğunda her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Koç, üretken yapay zekanın kendileri için "olmazsa olmaz" olduğunu, Turkcell ürünlerinin tamamında hem nesnelerin interneti hem de üretken yapay zekanın olacağını belirterek, "Nasıl ki Türkiye savunma sanayinde bir çığır atladıysa, biz de Turkcell olarak yapay zeka alanında yapacağımız çalışmalarla vatandaşlarımızın ve kurumların hem dijitalleşme sürecindeki işlerini kolaylaştıracağız hem de ürünlerimizle onlara destek olacağız." dedi.

Turkcell'in gelişmiş teknolojik yetenekleri ve inovasyon gücü sayesinde pazardaki konumlarını daha da güçlendireceklerini ifade eden Koç, Türkiye için daha güvenli bir dijital gelecek ortaya koymayı hedeflediklerini kaydetti.

Koç, "Artık herkes bir şekilde yapay zeka ile iletişim kurabiliyor. Araştırmalar, 2026 yılında şirketlerin ve bireylerin yüzde 80'inin herhangi bir yapay zeka modülü kullanmaya başlayacağını öngörüyor. Tabii bu da toplumsal manipülasyonlara, dezenformasyona ve provokasyona açıklık riski anlamına geliyor." diye konuştu.

"Yapay zekanın sorumlu kullanımı ve siber güvenlik üzerinde aktif olarak çalışıyoruz"

Teknolojinin insan için bir araç olması gerekliliğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"İnsan ön yargılarının sistemlerimize girmesini engellemek gerektiğini de göz ardı etmemeliyiz. Kötü niyetli denemelere karşın doğru ve tutarlı çıktılar üretebilecek, güvenlik açığı oluşturmayan, sonuçlarda ayrımcılık yapmayan ve kapsayıcı yapay zeka modelleri üretmek için tüm paydaşların bir araya gelerek ortak ilkeler belirlemesi, hatta kullanıma dair uluslararası yasal uygulamaların ortaya konulması gerekiyor. Bu bakımdan Turkcell olarak, yapay zekanın sorumlu kullanımı ve siber güvenlik üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Yapay zekayı, insanın potansiyelini engelleyen ya da körelten bir faktör değil, doğru kullanıldığında onu destekleyen ve zenginleştiren bir araç olarak görüyorum."

Yapay zekanın can suyunun "veri" olduğuna işaret eden Koç, yapay zekanın eğitilerek geliştirilen bir ürün olduğunu, veri ile eğitilmesi gereken bir süreçten geçildiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) Yapay Zeka Kanunu'nu onayladığını da bildiren Koç, Turkcell olarak yapay zeka teknolojisinin yeni bir çağ başlatacağını çok önceden gördüklerini ifade etti.

Etik değerlere uygun bir yapay zeka algoritmasının olması gerekliliğine işaret eden Koç, şöyle devam etti:

"Turkcell olarak, 2020 yılında Yapay Zeka Kullanım İlkeleri'ni oluşturup açıklayan ilk marka olduk. Çünkü veriyi nasıl kanalize ederseniz ona uygun olarak yapay zeka algoritmaları çıkabilir. Teknolojinin insan odaklı, sorumlu ve adil bir şekilde kullanılmasına yönelik taahhütlerimizi yansıtan bu ilkeler; çevre ve insan odaklılık, profesyonel sorumluluk, veri gizliliği, şeffaflık, güvenlik, adil davranış ve işbirliği gibi temel prensipleri içeriyor. Verinin objektif olduğunu ve herkese eşit davrandığını kanıtlayabilmek gerekiyor."

"Savunma sanayindeki firmalarımızla özellikle siber güvenlik alanındaki ürünlerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in savunma sanayi çalışmaları ve projelerindeki yeri hakkında da bilgi verdi.

Koç, şunları kaydetti:

"Savunma sanayindeki firmalarımızla, özellikle siber güvenlik alanındaki ürünlerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Savunma sanayimizin verilerinin korunması çok büyük bir öneme sahip. Şirketlerimiz dünya sıralamasında çok yukarı çıktılar. Birçok şirketimizin hem telekomünikasyon hem de internet altyapısına destek oluyoruz. Bununla beraber güvenlik ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Verilerinin, ürünlerinin, tasarımlarının ve bilgi birikimlerinin korunması gerekiyor. Nasıl ürünlerimizi koruyorsak onları tasarlayan, üreten gençlerimizi, mühendislerimizi ve onların ürettiği verileri de korumamız gerekiyor. Bu bağlamda Turkcell olarak savunma sanayindeki bütün firmalarımıza siber güvenlik alanında destek oluyoruz. Bununla beraber birçok kurumumuza da veri merkezimizde yer sağlıyoruz. Türkiye'nin en büyük veri merkezi sağlayıcısı olarak onların da verilerinin Türkiye'de kalmasını ve Türkiye'de işlenmesini çok önemsiyoruz."

Koç, "Müşteri bazımızı, bireyselin yanı sıra makineler arası iletişimde de artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"İnsan hayatı için kolaylıklar geliştirmek, yaşam kalitesi ve toplumsal faydayı artırmak en büyük önceliğimiz"

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell olarak bu süreçte önemli bir misyonları olduğunu belirterek, "Yeni teknolojileri kendi iş süreçlerimize dahil etmenin yanı sıra hem şirketlerin hem de bireysel kullanıcılarımızın dijitalleşme yolculuklarına eşlik ediyoruz. Teknolojinin sağladığı imkanlarla insan hayatı için kolaylıklar geliştirmek, yaşam kalitesi ve toplumsal faydayı artırmak en büyük önceliğimiz. Bu bağlamda yapay zeka teknolojileri ve siber güvenlik, önümüzdeki dönem daha fazla yoğunlaşacağımız iki önemli odak noktamız olacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak karlı olsa da olmasa da kullanılsa da kullanılmasa da mutlaka yabancı menşeli ürünlere yerli bir alternatif üretmeye çalışıyoruz." diyen Koç, yabancı uygulamalarla ilgili bir bağlantı sorunu yaşandığı zaman dönüp gelecekleri yerin, yerli ve milli uygulamalar olduğunu söyledi.

Koç, "Nasıl ki savunma sanayinde bize herhangi bir ürün vermedikleri zaman kendimiz ürettiysek, dijital dünyada da aynı felsefeyle yaklaşıp aynı vizyonla hareket etmemiz gerekiyor." dedi.

"4G teknolojisi insanlar için yapılmış son teknolojiydi, 5G teknolojisi nesneler için yapıldı"

Türkiye'nin 5G süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Koç, 1990'larda gelen 2G teknolojisinden bu yana yaşanan gelişmelere değindi.

Koç, şu bilgileri verdi:

"Her 10 senede bir yeni teknoloji geliyor. 2020 yılında 5G'nin ilk fazları ortaya çıktı. İnşallah yakın bir gelecekte, Türkiye'de, '5G'nin bir sonrası', '5,5G', '5G Advantages' veya başka bir tabirle olacak ama sonunda 5G gelecek. Şunu unutmamamız gerekiyor; 4G teknolojisi insanlar için yapılmış son teknolojiydi. 5G teknolojisi nesneler için yapıldı. 5G teknolojisinin var oluş sebebi, akıllı sanayileşme ve alan bazlı yeni teknolojiler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız henüz takvim konusunda net bir zaman vermedi ama biz Turkcell olarak 5G teknolojisine hazırız. Geldiği zaman da Türkiye'de en iyi 5G teknolojisiyle hizmet verecek kurum biziz. Ama 5G'nin artık nesnelere dönük bir tekFyenFnoloji olduğunu ve internet hızlarında belli bir artış olsa bile 3G'den 4G'ye geçtiğimizdeki o büyük hız artışını ve memnuniyeti yaşamayacağımızı bilmemiz gerek."

"2050 yılında sıfır karbon emisyonu sağlayan bir teknoloji firması olmak istiyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Koç, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Halihazırda rüzgar enerji santrali dışında 300 megavatlık güneş enerjisi santrali planlarının olduğunu bildiren Koç, "Bu projeyi tamamladığımızda enerjimizin yüzde 65'ini yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. 2050 yılında sıfır karbon emisyonu sağlayan bir teknoloji firması olmak istiyoruz." dedi.

Koç, sahip oldukları 35 bin baz istasyonundan dolayı Türkiye'nin enerji üretiminin büyük bir oranını kullandıklarını, bundan dolayı yenilenebilir enerji çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

"İnsanlar arasındaki dijital paylaşıma aracılık ediyoruz”

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in 2024 yılında 30. yaşını kutlayacağını hatırlatarak, "Turkcell" denilince akla telekomünikasyon ve teknoloji alanında ilklerin geldiğini söyledi.

Türkiye'ye mobilden ilk "Alo" dedirten şirketin Turkcell olduğunu belirten Koç, aynı zamanda Turkcell'in Türkiye'nin ilk New York borsasına kote olan, ilk mobil ödemeyi yapan, Türkiye'nin ilk anlık mesajlaşma uygulamasını kuran şirket olduğunu ifade etti.

Koç, şirketin fizy, ​​​​​​​TV+, Paycell gibi ürünlerine işaret ederek, Turkcell'in sadece bir operatör olmadığını, insanlar arasındaki dijital paylaşıma aracılık eden bir operatör olduğunu söyledi. Koç, "'İnsana ve ülkemize fayda' mottosuyla yola çıktık. Öncelikle teknolojinin insanımıza fayda sağlaması gerekiyor." dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapacağız"

Gençlere ve kadınlara verdikleri destek ve bu alanda hayata geçirdikleri projelere değinen Koç, şunları kaydetti:

"7'den 70'e herkesin dijital okuryazarlığını artırmak istiyoruz. Teknoloji okuryazarlığını da artırmak istiyoruz. Yapay zekayı bilmeyen bir avukat, bir sosyolog, bir psikolog artık olmayacak. Herhangi bir yabancı dil öğrenmek ne kadar elzemse herkesin yapay zekayı kullanabilir olmayı bilmesi gerekiyor. Ben yapay zekanın yıkıcı olacağını düşünmüyorum ama yapay zekayı kullananların yapay zekayı kullanmayanlara karşı çok büyük bir üstünlüğü olacağını düşünüyorum. İnşallah gençlerimizle beraber Türkiye Yüzyılı'nı Dijitalin Yüzyılı yapacağız."