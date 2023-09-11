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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan, görevinden ayrıldı.

11 Eylül 2023 | 15:47
Son Güncellenme: 11 Eylül 2023 | 17:17
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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan görevinden ayrıldı

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 15 Mart 2019'dan bu yana Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan'ın bugünden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan'a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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