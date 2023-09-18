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Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti. Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

18 Eylül 2023 | 10:39
Son Güncellenme: 18 Eylül 2023 | 11:09
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Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, Michael Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, Ankara'da hayata geçirdikleri veri ve lojistik merkezleri ile İstanbul Havalimanı'ndaki ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini bildirdi.

Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, gelecek dönemde burada 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

Evans'tan TEKNOFEST ve Filenin Sultanları'na övgü

Alibaba Grup Başkanı Evans, Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini belirterek, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüklerini anlattı.

Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini kaydetti.

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