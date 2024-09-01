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TUSAŞ paylaştı: ANKA III'ten bir ilk

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

01 Eylül 2024 | 16:38
Son Güncellenme: 01 Eylül 2024 | 16:45
TUSAŞ paylaştı: ANKA III'ten bir ilk

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA III'ün uçuşuna ilişkin bilgi verildi.

ANKA III'ün mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Tam bağımsız Türkiye yolunda gücümüzün ve kararlılığımızın eseri ANKA III, birbiri ardına kaydettiği başarılarla heyecan ve gurur veriyor. Savunma sanayimiz, yerli ve milli teknolojimizin gücüyle, yarınlara hızla ilerliyor. Vatanımızın güvenliği ve bağımsızlığımızın bekası için, iz bırakmaya devam." denildi.

- "ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü gösterdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demiroğlu, ANKA III'ün bir kilometre taşını daha geride bıraktığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Mühimmat ile ilk uçuşunu gerçekleştiren milli gururumuz ANKA III, savunma sahasında ülkemize vereceği gücü bir kez daha göstermiş oldu. Bir başarılı adımı daha gerçekleştirmenin gururuyla, daima yükselen hedeflerimize son hızla ilerlemeye devam ediyoruz."

1 ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ANKA III mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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