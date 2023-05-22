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Twitter’a rakip geliyor: "P92" 

Meta'nın Twitter'a rakip olmayı amaçlayan yeni uygulaması "P92" çok yakında geliyor. İddialara göre uygulama, metin tabanlı bir Instagram gibi çalışacak.

22 Mayıs 2023 | 09:31
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Twitter’a rakip geliyor: "P92" 

Meta, sahip olduğu sosyal ağlara bir yenisini daha eklemek için, uzun süredir Twitter’a rakip olacak metin odaklı ve Instagram benzeri bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu platform, temel olarak metin odaklı bir Instagram gibi çalışacak ve “merkezi olmayan” bir yapıya sahip olacak. Son zamanlarda uygulamanın nasıl görüneceği ve ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında söylentiler dolaşmaya başladı bile.

Chiponline'da yer alan habere  göre şu an için uygulama, iddialara göre “Proje 92 (P92)” veya “Barcelona” olarak adlandırılıyor. Uygulamayı kullanmak için ayrı bir hesaba ihtiyacınız olmayacak, Instagram hesaplarınıza entegre ederek kullanabileceksiniz.

Uygulamanın, 500 karaktere kadar gönderi oluşturulabileceğiniz ve gönderilerinize linkler, fotoğraflar ve videolar ekleyebileceğiniz bir akışı olacak. Sızdırılan ve hemen aşağıda görebileceğiniz görüntülere baktığımızda, arayüzü Instagram ve Twitter’ın bir birleşimi gibi görünüyor.

Meta, gönderilerinize yanıt verebilecek ve sizi etiketleyebilecek kişileri yönetmenize olanak tanıyacak. Ayrıca, sizin Instagram’da engellediğiniz hesapların listesini aktarmanıza izin vererek, tercih ve ayarlarınızda süreklilik sağlamayı hedefliyor.

Uygulamanın haziran ayı gibi yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu çok yakın bir tarih olsa da uygulama zaten birkaç aydır sınırlı sayıda içerik üreticisi tarafından test ediliyor.

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