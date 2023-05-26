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Twitter'da Desantis İstifası

Twitter'ın üst düzey mühendisi, DeSantis’in kampanyasındaki teknik aksaklık nedeniyle istifa etti. Mühendis Dabiri hesabından yaptığı açıklamada, istifa nedenine değinmedi.

26 Mayıs 2023 | 11:21
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Twitter'da Desantis İstifası

Twitter’ın üst düzey mühendislerinden Foad Dabiri, ABD’de Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis’in seçim kampanyasının teknik aksaklıklara uğraması üzerine görevi bıraktı.

BBC’nin haberine göre, 24 Mayıs'ta Twitter’da canlı yayınlanması beklenen DeSantis’in seçim propagandası, teknik sorunlar nedeniyle 20 dakika aksadı.

Mühendis Dabiri, olayın ardından istifa etti.

Dabiri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, istifa nedenine değinmedi.

Platformun Elon Musk tarafından satın alınmadan önce ve sonra iki farklı dönem yaşadığını vurgulayan Dabiri, başlangıçta bu durumun zorlayıcı olduğunu belirtti.

Dabiri ayrıca "Elon Musk ile birlikte çalışmak oldukça eğiticiydi, onun ilkelerinin ve vizyonunun bu şirketin geleceğini nasıl şekillendireceğini görmek aydınlatıcı." ifadesini kullandı.

Twitter'dan, Dabiri’nin istifası hakkında açıklama yapılmadı.

DeSantis'in seçim kampanyasında yaşanan aksaklık nedeniyle yüzbinlerce Twitter kullanıcısı platformdan ayrılmıştı.

DeSantis, 2024 genel seçiminde eski başkan Donald Trump’ın en büyük rakibi görünüyor.

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