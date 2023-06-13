Twitter'dan kullanıcılarını kızdıracak 'Blue abonelik' kararı

Elon Musk, 'mavi tik' almak isteyen kullanıcılar için Twitter Blue özelliğini aktif etmişti. Böylelikle mavi tike sahip olmak isteyen herkesin bu aboneliği alması gerektiği duyuruldu. Musk, Twitter Blue aboneliği sayılarını artırmak için yeni yollar arıyor.

BLUE ABONELİĞİ OLMAYANLARA LİMİT

Son olarak Twitter'ın, kullanıcılarına günlük mesajlaşma limiti koyduğu ve Blue aboneliği olmayanların bu limite takılacağı öne sürüldü.

LİMİTİ DOLDURAN MESAJ ATAMAYACAK

Buna göre günlük 500 mesaj limit kotasını dolduran bir kullanıcı o gün boyunca başka bir kullanıcıya mesaj gönderemeyecek.

500 MESAJ KOTASI

Mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Twitter'ın günlük 500 mesaj kotasını test ettiğini öne sürdü.

Ayrıca Paluzzi, "Şu anda test aşamasında günlük limit 500, ancak kullanıma sunulduğunda bu limitin düşeceğine bahse girerim" ifadelerini kullandı. (NTV)