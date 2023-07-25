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  • Twitter'ın yeni logosu, Musk'ın başını ağrıtabilir... Zuckerberg daha erken davranmış gibi

Twitter'ın yeni logosu, Musk'ın başını ağrıtabilir... Zuckerberg daha erken davranmış gibi

Twitter'ın yeni 'X' logosu gelecekte teknoloji şirketi için yasal bir sorun teşkil edebilir, çünkü çevrimiçi kayıtlar Meta'nın yıllar önce bir 'X' logosunun ticari markasını aldığını ortaya koyuyor.

25 Temmuz 2023 | 11:06
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2023 | 14:08
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Twitter'ın yeni logosu, Musk'ın başını ağrıtabilir... Zuckerberg daha erken davranmış gibi

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden alınan bir kayıt, Meta'nın 25 Mayıs 2017'de kendi 'X' logosunun ticari markasını almak için başvuruda bulunduğunu gösteriyor. Ticari marka resmi olarak Haziran 2019'da tescil edildi.

Meta'nın kendi 'X' logosu, X şeklinde bir araya getirilmiş iki zıt açı gibi görünüyor. Beyaz ve açık mavi semboller mavi bir arka plan üzerinde üst üste bindirilmişken, Twitter'ın logosu çarpıcı bir şekilde farklı bir siyah-beyaz 'X' tasarımı.

Twitter'ın yeni logosu aynı zamanda "matematiksel çift vuruşlu büyük X" olarak adlandırılan bir Unicode karakterini de andırıyor.


Avukat Daniel Heitner Twitter'da "Herkesin olası bir Musk - Zuck kafes dövüşü için heyecanlı olduğunu biliyorum, ancak potansiyel ticari marka savaşı daha da iyi olabilir" diye yazdı

Hukuk analisti ve dava avukatı Kelly Hyman Fox Business'a yaptığı açıklamada, bir şirketin sahip olduğu bir sembol veya tasarım olan ticari markanın benzersiz ve ayırt edici olması gerektiğini söyledi.

Hukuk uzmanı, Meta'nın Twitter'ın logosuna itiraz edebileceğini ve bunu ticari marka ihlali olarak adlandırabileceğini, ancak şirketler arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın sonuçta bir yargıcın kararına bağlı olacağını ekledi.

Hyman, "Twitter'ın yeniden markalaştırılmasıyla ilgili potansiyel bir sorun, Microsoft ve Meta'nın marka kimliği olarak X üzerinde ticari markalara sahip olabilmeleridir" dedi.

"Ancak Microsoft ya da Meta mahkeme müdahalesine başvurmaya karar verirse, sonuçta bunun gerçekten bir ticari marka ihlali olup olmadığına gerçeklere ve kanıtlara dayanarak karar vermek mahkemeye kalacaktır" diye ekledi.

Elon Musk Pazartesi sabahı erken saatlerde yeni Twitter logosunu tanıttı ve şirketin ikonik mavi-beyaz kuş logosunu kendine özgü siyah-beyaz bir desenle değiştirdi. 

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