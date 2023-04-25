Twitter'ın bir süre önce duyurduğu abonelikler özelliği, özgün içerik üreten kullanıcıların aboneler üzerinden para kazanmasına imkan veriyor.

Twitter CEO'su Elon Musk daha önce sosyal medya platformunun, kullanıcıların içerik abonelikleri sunmasına izin vereceğini duyurmuştu. Musk, "Takipçilerinize uzun metinlerden uzun videolara kadar herhangi bir materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun! Ayarlarda 'Para Kazanma'ya dokunmanız yeterli" diye yazmıştı.

MUSK KENDİ PROFİLİNDEN NE KADAR KAZANIYOR?

Musk bu kez Twitter hesabından, kullanıcılara sosyal medya platformunda nasıl para kazanılacağını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı ve "İçerik oluşturucular, bu platformda abonelikleri etkinleştirmek isteyebilir. Ayarlarda 'Para Kazanma' (Monetization) kısmına dokunmanız yeterlidir" diye yazdı.

Musk'ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre kendisine aylık en az 4 dolar ödeyen 24 bin 700'den fazla abonesi var. Bu, şirketin melek yatırımcı Alex Cohen'in hesaplamasıyla gün ışığına çıktı.

YILDA 1.2 MİLYON DOLAR

Paylaşım doğruysa Elon Musk abonelerden ayda yaklaşık 98 bin 800 dolar ve yılda 1.2 milyon dolar kazanabiliyor. Musk, daha önce profiline ayda 4 dolara abone olanların birkaç hafta sonra kendisine her şeyi sorabileceklerini belirtmişti.

Alex Cohen twitter paylaşımında "Elon Musk'ın 24.7 bin abonesi var. Ayda 4 ABD Doları ödeyen her abone ile yılda 1,2 milyon ABD Doları pasif gelir elde ediyor. Finansal bağımsızlığa ulaşmak ve erken emekli olmak tam anlamıyla bu kadar basit. Öte yandan benim 14 abonem var ve ayda 70 dolar pasif gelir elde ediyorum" dedi.