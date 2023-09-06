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Üniversitelilere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus yapılması planlanan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunun bir sonraki Kabine Toplantısında ele alınacağını açıkladı.

06 Eylül 2023 | 10:44
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Üniversitelilere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli oldu

Beştepe'de dün yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle ilgili bilgi verdi.

Millete verdikleri sözleri, ülkenin ve küresel ekonominin şartlarını da göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların nihai çalışmaya göre bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını ve gençlerle paylaşılacağını açıkladı.

Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlere uygun şartlarda kredi meselesinin de yakın takiplerinde olduğunu bildiren Erdoğan, aile yapısının korunmasında ve istikbal adına büyük önem verdikleri bu projeyi gerçeğe dönüştürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere bugüne kadar 40 milyar liralık ödeme yaptıklarını anımsatan Erdoğan, 2024'te de bu destekleri verimliliği esas alan yaklaşımla sürdüreceklerini bildirdi.

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