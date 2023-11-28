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Uyumsoft, inovasyon şampiyonları arasında yer aldı

Uyumsoft, inovasyon liderlerinin seçildiği İnovaLİG 2023’te, “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

28 Kasım 2023 | 14:56
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Uyumsoft, inovasyon şampiyonları arasında yer aldı

Türkiye İnnovation Week İnovaLİG 2023 ödülleri açıklandı. Tören, Ticaret Bakanlığı desteğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi’nde 24 Kasım 2023 tarihinde düzenlendi. 

Toplamda 5 farklı kategoride yarışan, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2500 firma arasından, Uyumsoft bu yıl “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisindeki birincilik ödülü ile 3.’cü kez İnovaLİG liderleri arasındaki yerini aldı.

Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, törende yaptığı konuşmada, “Bugün aldığımız birincilik ödülümüzü, Cumhuriyetimizin 100. yılına, ülkemize ve milletimize hediye ediyoruz. Alın terimiz ve akıl terimiz, milletimize feda olsun. Uyumsoft ailesi adına, böyle bir günü birlikte yaşayabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu motivasyon ile bundan sonraki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız ödüllerimizde, 27 yıldır Uyumsoft’a değer katan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize, iş ve çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ederim. Hepimizin başarısını, yurtiçi ve yurtdışında yeni ödüller alarak birlikte taçlandırmaya devam edeceğiz.” dedi. 



 

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