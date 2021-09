Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in “Crew Dragon” kapsülü ile Dünya’nın yörüngesine gönderdiği ilk uzay turistleri üç günlük seyahatten sonra yeryüzüne indi. Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski’nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD’nin Florida açıklarına iniş yaptı.

Dört yolcunun da sağlıklı şekilde döndüğü belirtirken, SpaceX’in iniş ve kapsülden çıkma anının gösterildiği canlı yayınında Isaacman “Teşekkürler, SpaceX bizim için inanılmaz bir uçuştu.” dedi.

“Inspiration4” adı verilen girişimi SpaceX’ten satın alan milyarder iş adamı Isaacman ve beraberindekiler 15 Eylül’de Florida’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon-9 roketi ile fırlatılmıştı.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

