ARA
Bist 100
6682,11
1,69%
Bist 100
Dolar/TL
26,8187
0,1116%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8707
-0,4771%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1139
-0,5682%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1697,33
-0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • WhatsApp'a bir yeni özellik daha: Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a bir yeni özellik daha: Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp üzerinde kullanıcılar artık bir numarayı kaydetmeden uygulama üzerinden arayabilecek hatta yeni sohbet başlatabilecek.

20 Temmuz 2023 | 16:31
Son Güncellenme: 20 Temmuz 2023 | 16:47
0
WhatsApp'a bir yeni özellik daha: Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp, uygulama içinde rehbere kayıtlı olmayan numaralar ile sohbet başlatabilme özelliğini kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Wabetainfo'nun haberine göre, bilinmeyen bir telefon numarasını uygulama içinde girdiğinizde, WhatsApp, kişilerinizin dışında bir arama gerçekleştirecek.

Ayrıca iOS üzerinden WhatsApp kullanıyorsanız, sohbet listesinden yeni sohbet başlat seçeneğine dokunduktan sonra arama çubuğuna kayıtlı olmayan telefon numarasını girerek bu numara ile yeni sohbet başlatabileceksiniz.

NUMARALARI REHBERE KAYDETMEYE GEREK KALMAYACAK

Böylelikle artık WhatsApp üzerinden sohbet başlatmak istediğiniz numarayı rehberinize kaydetmenize gerek kalmayacağı belirtildi.

Bazı kullanıcılar bilinmeyen numaralardan çağrı geldiğinde WhatsApp üzerinden kim olduklarını öğrenmek için onları kaydedip fotoğraflarına baktıktan sonra rehberlerinden silmeyi unutabiliyor.

Bu özellikle beraber artık telefon numaraları rehbere kaydedilmeden WhatsApp üzerinden görüntülenebilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1696,74 -0,35%
  • ALTIN ONS 1967,58 -0,46%
  • BIST 100 6682,11 1,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8234 0,1292%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8651 -0,4958%
  • EURO/USD 1,1134 -0,6066%
  • INGILIZ STERLINI 1,28481 -0,7102%
  • JAPON YENI 140,459 0,586%
  • KANADA DOLARI 1,31806 0,12002%
  • RUS RUBLESI 90,4 -1,4446%
Günün En Çok Okunanları
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
Yabancı ekonomistlerden TCMB faiz tahmini
GERİ
İLERİ
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyor
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
TCMB reeskont kredilerinde limiti yükseltti
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL