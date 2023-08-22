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Whatsapp'a iki kritik güncelleme geliyor

Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın zamanda yeni bir özellik ile kullanıcıların fotoğraf paylaşma şeklini kolaylaştıracağını açıkladı. Ayrıca video uygulamalarıyla rekabet için, ekran paylaşma özelliği devreye sokulacak.

22 Ağustos 2023 | 16:53
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Whatsapp'a iki kritik güncelleme geliyor

Yeni özelliğin duyurusu, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den geldi ve uygulamanın yeteneklerinde büyük bir sıçramanın sinyalini verdi.

WhatsApp'ın HD fotoğraf paylaşımı, fotoğrafları en iyi kalitede gönderip almaya olanak tanıyacak ve piksellenmiş fotoğraflar tarihe karışacak.

Veri Kullanımı Nasıl?

Daha büyük görüntülerle birlikte daha fazla veri ve bellek kullanımı ihtiyacı doğar. Ancak, WhatsApp bu konuda kullanıcıların endişelerini giderdi.

Uygulamanın gönderilen her görüntü için varsayılan olarak "Standart" bir kalite ayarına sahip olduğu ve verimli veri kullanımına öncelik verildiği açıklandı.

Tam HD deneyimini için kullanıcılar, mesajlarına fotoğraf eklerken ekranın üst kısmındaki "HD" seçeneğini değiştirebilecek.

Uygulama, düşük bant genişliğine sahip alıcılar için standart kalitede görüntüler alma seçeneği sunarak veri darboğazlarını önleyeceğini duyurdu.

Uygulama aynı zamanda "Ekran Paylaşımı" adı verilen çığır açıcı bir özelliği de sunacak.

Bu ekleme, belgeler üzerinde çalışırken, fotoğraflara göz atarken, bir gezi planlarken veya teknik destek sağlarken, aramalar sırasında ekranın canlı görüntüsünü paylaşmaya olanak tanıyacak.

Bu, WhatsApp'ı Zoom ve Google Meet gibi popüler video uygulamalarıyla uyumlu hale getiren, etkileşimleri daha dinamik ve ilgi çekici hale getiren bir özellik.  (TRT Haber)

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