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WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor

Son olarak IP adresi gizleme özelliğini test eden şirket, sesli ve görüntülü mesaj modu arasında geçişleri de kolaylaştırmak için yeni bir seçenek ekranını deniyor.

17 Ekim 2023 | 10:47
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WhatsApp'a iki yeni özellik geliyor

Meta, WhatsApp'ta iki yeni özellik üzerinde çalışıyor. Beta kullanıcıları tarafından test edilen özellikler ile birlikte kullanıcılar hem sesli ve görüntülü mesajlar arasındaki geçişlerde zorlanmayacak, hem de sohbetlerde tarih bazlı arama yaparak eski konuşmalara daha kolay erişebilecek.

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda tıpkı sesli mesajlar gibi görüntülü mesajlar da gönderebileceğimizi duyurmuştu. Ancak bazı kullanıcılar iki özellik arasındaki geçişleri yaparken zorlanıyordu. Meta durumu fark ederek artık sesli ve görüntülü mesaj modu değişikliğini çok daha anlaşılır bir hale getirmeyi hedefliyor. Bir başka test edilen özellikle birlikte kullanıcılar artık sohbetlerinde tarih bazlı arama yapabilecek. Böylelikle eski mesajları bulmak çok daha kolay olacak.

IP adresini koru seçeneği

Son olarak "Aramalarda IP adresini koru" seçeneği ile WhatsApp'ın, cihazda yapılan aramalar kendi sunucuları üzerinden yapılacağından dolayı, aramadaki diğer kişilerin konumu ve IP adresini bulmasını engelleyecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

 

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