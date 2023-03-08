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WhatsApp grup konuşmalarına 'son kullanma tarihi' geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliğiyle daha kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buna göre; grup konuşmaları için son kullanma tarihi belirlenebilecek.

08 Mart 2023 | 10:46
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WhatsApp grup konuşmalarına 'son kullanma tarihi' geliyor

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, yeni geliştirdiği bir özelliği daha kullanıcılarıyla paylaşacak.

WhatsApp'ın konuşma gruplarına son kullanma tarihi imkanıyla belirlenen vakite ulaşıldığında, kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istem gönderecek.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli son kullanma seçenekleri arasından seçim yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya kaldırabilecek.

Yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen WhatsApp'ın yeni özelliği iOS beta sürümünde test ediliyor.

 

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