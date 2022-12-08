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WhatsApp’ta avatar dönemi başladı

Popüler mesajlama uygulaması WhatsApp, kullanıcılara avatarlar oluşturup kullanabilme imkanı sunmaya başladı.

08 Aralık 2022 | 13:08
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WhatsApp’ta avatar dönemi başladı

Meta, WhatsApp kullanıcılarının artık özelleştirilebilir avatarlar kullanarak kendilerini ifade edebileceklerini duyurdu. Avatarlar, profil resminiz olarak ve arkadaşlarınıza ve ailenize duygularınızı ifade edecek şekilde yanıt vermek için 36 özel çıkartmada kullanılabiliyor.

Şirket, bu yeni özelliğin, dün itibarı ile her yerdeki kullanıcılara sunulduğunu söyledi.

Meta'nın söylediğine göre bu, birçok kişinin ilk kez bir avatar oluşturması olacak. Bu özelliğin, gerçek bir fotoğraf kullanmak istemeseler bile insanların kendilerini temsil etmelerine yardımcı olabileceği ve mahremiyetlerini artırabileceği açık. Meta, ilerleyen zamanlarda özelleştirme seçeneklerini aydınlatma, gölgeleme, saç modeli dokuları ve daha fazlasını içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Meta'nın yeni avatarlarla ilgili açıklaması oldukça kısaydı ve Facebook avatarlarının WhatsApp ile senkronize edilip edilmeyeceği veya kullanıcıların sıfırdan yeni bir avatar oluşturmasının beklenip beklenmediği belirtilmedi. Ancak başlangıçta olmasa bile, ilerleyen zamanlarda avatarların senkronize olması ve kullanıcıların aynı avatarları tekrar oluşturmak için zaman harcamasını gerektirmeyecek bir sisteme dönüştürüleceği tahmin edilebilir.

Meta, bu duyuru ile daha fazla insanı avatar kavramına alıştırıyor. Meta'nın metaverse vizyonunda avatarlar temel bir role sahip. Avatarların WhatsApp'a getirilmesi, insanları avatarlarla daha aşina ve rahat hale getirebilir ve Meta daha fazla insanı metaverse’e bağlamaya çalışırken avatarların daha rahat kabul edilmesini sağlayabilir.

WhatsApp'ta avatarları kullanmak için uygulamanın bir güncelleme almasını beklemeniz, sonrasında da uygulama içerisinde avatarınızı ayarlamak için bir seçenek bulmanız gerekiyor.

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