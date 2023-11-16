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WhatsApp'ta mesajları yedeklemek ücretli olacak

WhatsApp'ın yıl sonu itibariyle Google ile olan anlaşması bitiyor. Böylece Google Drive'a WhatsApp sohbet kayıtlarını yedekleyenler artık Google hesabının depolama alanını kullanacak ve kota aşılırsa kullanıcı ücret ödemek durumunda kalacak

16 Kasım 2023 | 12:41
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WhatsApp'ta mesajları yedeklemek ücretli olacak

WhatsApp ve Google, 2018 yılında WhatsApp sohbet geçmişinizi GooglDrive'a yedeklediğinizde bu yedeklerin depolama kotanıza dahil olmayacağını duyurmuştu. Ve bu duyuru, bugüne dek geçerliliğini korudu. Ama Aralık 2023’ten itibaren, eğer bir WhatsApp beta kullanıcısıysanız, mesajlaşma uygulamasının Drive’a yaptığı yedeklenmeler Google hesabınızın bulut depolama alanı kotasından düşülecek. Uygulamanın beta sürümünü kullanmıyorsanız, bu değişiklik en azından önümüzdeki yıl ortasına kadar sizi etkilemeyecek. Ancak ondan sonrasında kararlı WhatsApp uygulamasının da bu durumdan etkilenmesi söz konusu olacak gibi görünüyor.

Kişisel bir Google hesabına sahip olan kullanıcılar; Gmail, Drive ve Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanına sahip. Google tarafından yapılan duyuruda bunun “çoğu mobil platformdan üç kat daha fazla” olduğu belirtildi. Örnek olarak Apple’ın iCloud hizmetine baktığımızda, yalnızca 5 GB alanla geldiğini görüyoruz. Yine de, yedeklediğiniz ve yüklediğiniz fotoğraf ve dosya sayısına bağlı olarak 15 GB’a ulaşmak veya bu sınırı aşmak oldukça kolay.

Google, artık ihtiyacınız olmayan büyük dosyaları veya fotoğrafları kaldırmayı kolaylaştırmak için depolama yönetimi araçlarını kullanabileceğinizi belirterek bu hizmete bir bağlantı da verdi. Öğeleri WhatsApp içinden de silerek bir sonraki yedeklemenize dahil edilmelerini durdurabilirsiniz. Ayrıca, isteyen kullanıcılar göreceli olarak küçük bir ücret karşılığında Google One ile ekstra depolama alanı satın alabiliyor. Yine de, şirketin uygun kullanıcılara yakında “sınırlı, tek seferlik Google One promosyonları” sunacağını söylemesinden dolayı abonelik hizmetine üye olmadan önce ne gibi bir indirimin sunulacağını görmeyi bekleyebilirsiniz.

Bu değişikliğin yalnızca sohbet geçmişinizi kişisel hesabınızı kullanarak yedeklemeniz durumunda etkileneceğini unutmayın. İşiniz veya başka bir kuruluş aracılığıyla edindiğiniz bir Workspace hesabınız varsa, WhatsApp’ın bulut depolama alanınızın büyük bir kısmını kaplaması konusunda endişelenmenize gerek yok.

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