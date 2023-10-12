WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik geliyor

Meta'nın çatısı altında bulunan WhatsApp, grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

ETKİNLİK OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ

Uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için sohbet paylaşımı menüsünde etkinlik kısayolu içeren yeni bir eylem olacak.

Özellik sayesinde kullanıcılar belirli bir isimle etkinlikler oluşturabilecek ve görüşmede ne zaman bilgilendirilmek istediklerini seçebilecek.

Bu işlevin grup sohbetleri içindeki çeşitli etkinlikleri planlamak ve koordine etmek veya kişisel hatırlatıcılarla düzeni korumak için özellikle yararlı olabilir.

Ayrıca bu özellik şu anda topluluk grup sohbetleriyle sınırlı görünüyor.

Bir etkinlik oluşturulduktan sonra otomatik olarak sohbete eklenecek ve yeni grup daveti etkinliğini görmek ve kabul etmek için herkesin WhatsApp'ı en son sürüme güncellemesi gerekecek.

Etkinlik Oluşturma özelliği, kullanıcıların doğrudan konuşmaları içerisinde etkinlikleri kolayca planlayıp koordine etmelerine olanak tanıyacak.

Bu, bir grup sohbeti içinde etkinlik adı, tarih, saat ve konum gibi ilgili tüm ayrıntıları içeren bir etkinlik oluşturmanın mümkün olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca bu özellik bir hatırlatma sistemi olarak da betimlenebilir.

Kullanıcılar etkinlik hatırlatıcıları ayarlayarak, önemli etkinliklerin veya randevuların kaçırılmasının önüne geçerek tüm grup katılımcılarının belirtilen saatte bildirim almasını sağlayabilecek.

GİZLİ KOD ÖZELLİĞİ DUYURULMUŞTU

WhatsApp son olarak "Gizli Kod" özelliği üzerinde çalışıyordu.

Şirketin bu özellikel birlikte önemli sohbetlere gizli kod uygulandığında ikincil bir cihazdan örn. WhatsApp Web, tablet vb. erişim sağlanamayacak.