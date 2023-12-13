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WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj sabitleme nedir? Nasıl yapılır?

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, mesaj sabitleme özelliğini hizmete alıyor.

13 Aralık 2023 | 14:20
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WhatsApp'tan yeni özellik: Mesaj sabitleme nedir? Nasıl yapılır?

WhatsApp, sohbetlerdeki mesajı sabitleme özelliğini kullanıma sunuyor. Şirket, kullanıcıların metin, anket, resim ve emojiler de dahil olmak üzere her türlü mesajı sabitleyebileceğini söyledi. Ancak kullanıcılar aynı anda yalnızca bir mesajı sabitleyebilecek.

Meta, mobil Facebook Messenger uygulamasının zaten sahip olduğu bu özelliğin şimdi kullanıcılara sunulduğunu, bu nedenle herkesin hemen göremeyeceğini aktardı. Özelliğe erişebilmek için uygulamanızı da güncellemeniz gerekiyor.

Mesaj sabitleme nasıl yapılır?

WhatsApp mesaj sabitleme yapmak için kullanıcıların bir mesaja uzun basması ve "Sabitle" seçeneğine dokunması gerekiyor. Mesaj sabitlemede varsayılan süre yedi gün olarak belirlendi, ancak kullanıcılar bunu 24 saat veya 30 gün olarak değiştirmeyi seçebilecekler.

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