WhatsApp, mesajlaşma uygulaması için Chat Lock (Sohbet Kilidi) adlı yeni bir gizlilik özelliğini duyurdu. Adından da tahmin edilebileceği gibi bu özellik, uygulamada istediğiniz sohbet dizilerini gizleyebilen parola korumalı özel bir klasör sunuyor. Bu özellik, örneğin telefonunuzu geçici olarak başkasına verdiğinizde ve sohbetlerinizin okunmasını istemediğinizde işinize yarayabilir.

Chiponline'da yer alan habere göre, WhatsApp sohbet kilidi özelliğini kullanmak için ilgili sohbet sayfasında kullanıcının veya grubun adına dokunmanız ve ardından Sohbet Kilidi seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Tüm gizli sohbetleri içerecek parola korumalı klasörü WhatsApp gelen kutusu ekranının üst kısmında bulabilirsiniz. Ancak, klasörü görebilmek için öncelikle gelen kutusu ekranının üstünden aşağı çekmeniz gerekecek.

Sohbet Kilidi, şimdilik ayrı bir parola gerektirmiyor ve telefonunuzun biyometrik veya PIN gibi yerleşik kimlik doğrulamalarını kullanıyor. WhatsApp, Sohbet Kilidi özelliği için, cihaz güvenliğinden bağımsız bir klasöre özel şifre oluşturma yeteneği de dahil olmak üzere yeni güncellemeleri önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağını söyledi. Ayrıca, Sohbet kilidi özelliği yardımcı cihazlara da getirilecek.

WhatsApp’ın son zamanlarda yaptığı sohbet güncellemeleri arasında, Android cihazlarda mesaj düzenleme özelliğinin sunulması da yer alıyor. Ayrıca şirket, anlık mesajlaşma uygulamasının Wear OS çalıştıran akıllı saatler için bir sürümünü de test ediyor. Bunların yanı sıra, uygulamadaki istenmeyen aramaları engellemek amacıyla WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen arayanları belirlemesine yardımcı olacak bir özellik üzerinde Truecaller ile birlikte çalışıyor.