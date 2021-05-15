Sosyal medya şirketi Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs’ta, “kişisel mesajlarınızı göremiyoruz” ve “hesabınızı silmeyeceğiz” paylaşımında bulundu. Peki, Whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak? İşte detaylar:

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda, “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time. — WhatsApp (@WhatsApp) May 14, 2021

KADEMELİ KISITLAMA UYGULANACAK

Peki, whatsapp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse ne olacak? WhatsApp geçtiğimiz günlerde bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada da hesapların kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti: “Yeni politikayla ilgili gönderdiğimiz hatırlatıcılar kalıcı hale gelecek ve uygulama, kullanıcı güncellemeyi kabul edene kadar işlevselliğini sürdürecek; ama sınırlı bir şekilde…”

Chip Online‘ın haberine göre kısıtlama, sohbet listesine erişimin engellenmesi şeklinde gerçekleşecek. Sohbet mesajlarına cevap vermeye devam edilebilecek; sesli ve görüntülü görüşme yapmak halen mümkün olacak.

Süresi belli olmasa da, bu ilk aşama belli bir süre için devam edecek. Sonrasında ise WhatsApp, çağrı veya mesaj göndermeyi de engellemeye başlayacak. Sözleşmeyi kabul etmeyenlere sürekli olarak bildirim gönderilmeye devam edilecek ve WhatsApp sözleşmesinin kabul edilmesi istenecek.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi tartışmalarında neler yaşandı?

WhatsApp 4 Ocak 2021’de gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği ve yeni kullanım koşullarını açıkladı. 8 Şubat 2021’e kadar kullanıcılar sözleşmeyi onaylamazsa, kullanıcıların WhatsApp’ı kullanamayacakları bildirildi. Yayınlanan ilkeleri kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle hesap, durum, bağlantı, cihaz, otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi kullanıcı verilerinin paylaşılabileceği belirtildi. Uygulamayı kullanacakların verilerini Facebook ile paylaşmayı kabul etmesi gerektiği, sözleşme kabul edilmediği takdirde de kullanıcının artık WhatsApp’a erişemeyeceği belirtildi.

WhatsApp 15 Ocak 2021’de resmi soruşturmalar ve kullanıcıların tepkilerinin ardından kullanıcılara yeni sözleşmedeki değişimleri daha iyi anlatabilme gerekçesiyle 8 Şubat tarihini 15 Mayıs 2021 olarak güncelledi. WhatsApp’ın 15 Mayıs’ta kullanıcılarına göndereceği yeni kullanım koşullarına onay vermeyenler için aşamalı kısıtlamalar uygulanacak.