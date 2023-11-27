Wikipedia kurucusu Wales'ten yapay zeka yorumu: ChatGPT-4 'korkunç'

Jimmy Wales Euronews'e ChatGPT'nin "korkunç" ilk aşamalarını, OpenAI krizinden çıkarılacak dersi ve açık kaynaklı sosyal medya platformunu anlattı.

Euronews'e konuşan Wales, ChatGPT-4 ile yazılan bir Wikipedia makalesinin "korkunç" olduğunu söyledi.

Wales, "Çünkü gerçekten çok şeyi gözden kaçırıyor ve bazı şeyleri yanlış anlıyor ve kaynakları uyduruyor" ifadelerini kullandı.

Wales insanüstü yapay zekaya ulaşmanın ise en az 50 yıl alabileceğini tahmin ediyor.

Uzak bir gelecekte yapay zekanın insanları geçmesinin mümkün olduğuna inanan Wales, şu anda erken bir aşamada olmasına rağmen yapay zeka araçlarının entelektüel faaliyetleri destekleyici olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Geçen yıl piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotu, talimatları ve soruları alıyor ve çevrimiçi olarak topladığı kaynaklara dayanarak insan benzeri cevaplar üretiyor.

Denemeler, şarkı sözleri ve hatta sağlık tavsiyeleri yazabilen robot, soruları yanlış anlayabiliyor veya hatalı bilgiler kullanabiliyor.

Piyasadaki en değerli yapay zeka start-up'ı olan OpenAI CEO ve kurucu ortağı Sam Altman'ın görevden alınması ve çalışanların yönetim kurulunu topluca istifa etme yönünde tehdit etmelerine ilişkin konuşan Wales, böylesine etkili bir şirket için bunun yaşanmasının "endişe verici" olduğunu ancak "muhtemelen hiçbir şey olmamış gibi" davranılacağını söyledi.

Wales, mevcut üretken yapay zeka modellerine yönelik eleştirilerine rağmen, yapay zekanın Wikipedia için kullanılmasını ihtimal dahilinde tutuyor.

Wales, Wikipedia'daki bir makaleyi kullandığı kaynaklarla karşılaştırarak hataları bulacak bir araç geliştirilirse, bunun yanlışlıkların giderilmesine yardımcı olabileceğini söyledi.