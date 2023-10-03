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X adı mahkemelik oluyor

Elon Musk, Twitter'ın adını X ile değiştirmesinin ardından, başka bir ABD şirketi tarafından dava edildi.

03 Ekim 2023 | 09:26
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X adı mahkemelik oluyor

Sosyal medya şirketi Twitter/X'in patronu Elon Musk, başka bir ABD şirketi tarafından kendi adına yazılan mektupla dava edildi.

X Social Media isimli firma, Pazartesi günü Florida federal mahkemesinde Musk'un Temmuz ayında Twitter'ı yeniden adlandırmasının ticari marka hakkını ihlal ettiğini savundu.

Reklam ajansı 2016'dan beri "X Sosyal Medya"yı kullanıyor ve Facebook reklamlarına 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Twitter'ın müşterilerin kafasını karıştıran yeniden adlandırması gelir kaybına neden oldu.

X Sosyal Medya, Musk'un ismi kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor ve tazminat istiyor.

X veya X Sosyal Medyasından herhangi bir açıklama gelmedi.

Musk'un şirketi, yüzlerce ticari marka isminde yer alan "X" harfi nedeniyle potansiyel olarak çok sayıda ticari marka anlaşmazlığıyla karşı karşıya kalabilir

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