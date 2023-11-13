Xiaomi'den Bekarlar Günü'nde rekor satış

Xiaomi, 23 Ekim'den 11 Kasım gün sonuna kadar Alibaba'nın Tmall ve Taobao, JD.com, Pinduoduo ve Douyin gibi platformlarda 22,4 milyar yuan (3,11 milyar dolar) değerinde ürün sattığını açıkladı.

Xiaomi hisseleri de pazartesi kısa süreliğine %2'den fazla arttı.

Şirket, yeni piyasaya sürdüğü Xiaomi 14 akıllı telefonunun 4-11 Kasım tarihleri arasında Alibaba'nın Tmall'unda en çok satılan ürün olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca diğer online alışveriş platformlarında Çinli markaların akıllı telefon satışlarının farklı kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.

HSBC analistleri 6 Kasım tarihli bir raporda "Beklenenden çok daha iyi Mi14 satışları, ileride kazanç artışı ve potansiyel yeniden değerleme yaratıyor" diye yazdı.

Analistler, "Xiaomi için akıllı telefon sevkiyat tahminlerimizi 2023'te %7 artırarak 150 milyon adede ve 2024'te %6 artırarak 160 milyon adede yükseltiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz on yıl içinde Bekarlar Günü bir günlük bir alışveriş festivalinden Çin'deki farklı çevrimiçi platformlarda alışveriş promosyonlarının yapıldığı birkaç haftalık bir döneme dönüştü.