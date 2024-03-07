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Yapay zeka etkisi: Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2024'te de devam ediyor

Son dönemde küresel çapta artan teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar, 2024 yılının ilk 2 ayında da devam etti.

07 Mart 2024 | 12:40
Yapay zeka etkisi: Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2024'te de devam ediyor

AA muhabirinin, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana teknoloji dünyasındaki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinden derlediği bilgilere göre, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar geçen yıla göre azalarak da olsa sürüyor.

Aralarında Google, Microsoft ve Amazon'un da yer aldığı şirketler, bu yıl da işten çıkarmalara devam ediyor.

Layoffs.fyi verilerine göre, yılın ilk 2 ayında 191 teknoloji şirketi 49 bin 736 kişiyi işten çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 130 bin kişi işten çıkarılmıştı. İşten çıkarmaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldığı görüldü. 2023 yılı genelinde ise teknoloji şirketlerindeki toplam işten çıkarmalar 263 bin kişiye ulaşmıştı.

İşten çıkarmalar sektörel bazda incelendiğinde en fazla işten çıkarma 6 bin 916 kişiyle perakende sektöründe faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinde yaşandı. Tüketim sektörü 6 bin 490 ile ikinci, finans sektörü 4 bin 335 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Yapay zeka işten çıkarmalarda etkili oluyor

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalarda en önemli unsurlardan biri olarak yapay zeka ön plana çıkıyor. Başta Google olmak üzere pek çok şirket geliştirdikleri teknolojiler sebebiyle işten çıkarmalar gerçekleştiriyor.

Google tarafından ocak ayında yapılan açıklamada "Her yıl, reklam müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere ekibimizi yapılandırmak için sıkı bir süreçten geçiyoruz. Müşterilerimizi hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için doğru uzman ekiplerle ve satış kanallarıyla eşleştiriyoruz. Bunun bir parçası olarak, dünya çapında birkaç yüz iş kolu ortadan kaldırılıyor ve etkilenen çalışanlar, ekipteki veya Google'ın başka yerlerindeki açık pozisyonlara başvurabilecek." ifadelerine yer verilmişti.

 

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