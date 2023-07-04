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Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!

Bridgewater Bilişim Kurulu Başkanı (CIO), ChatGPT ve diğer yapay zeka botlarının kötü hisse senedi seçicileri olduğunu ancak yine de yatırımcılara yardımcı olabileceklerini söylüyor.

04 Temmuz 2023 | 15:34
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Yapay zeka hisse senedi seçebilir mi? Uyarı var!

Dünyanın en büyük hedge fonu şirketi Bridgewater'ın eş-CIO'su Greg Jensen'e göre hisse senedi seçmek için ChatGPT ve diğer dil botlarını kullanmak berbat bir fikir olurdu.

Jensen, Pazartesi günü Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bu umutsuz bir yol" dedi. Ancak Jensen, yapay zekanın yatırımcılar için hala faydalı bir araç olabileceğini de sözlerine ekledi.

Bridgewater'ın eş-CIO'suna göre ChatGPT ve diğer akıllı dil araçları hisse senedi seçme konusunda kötüler - ancak bu, yatırım dünyasında yapay zeka için bir rol olmadığı anlamına gelmiyor.

Greg Jensen yaptığı açıklamada, OpenAI'nin chatbot'u gibi büyük dil modellerinin piyasayı okumada "berbat" olmasına rağmen, dünyanın en büyük hedge fonunun bunları daha sonra titiz istatistiksel analizlerle test edilen hipotezler üretmek için kullandığını söyledi.

Greg, "Eğer birisi hisse senedi seçmek için büyük dil modelleri kullanacaksa, bunun umutsuz bir yol olduğunu düşünüyorum." dedi. 

Bridgewater bunun yerine "kesinlik konusunda kötü olan büyük dil modellerini, geçmiş hakkında kesin olma konusunda iyi olan ancak gelecek hakkında korkunç olan istatistiksel modellerle birleştiriyor" diye ekledi. "Bunları bir araya getirdiğinizde, Bridgewater'ın yapabileceği türden şeyleri başarabileceğine inandığım bir ekosistem oluşturmaya başlıyorsunuz - ama bunu çok daha büyük ölçekte yapabiliyor."

Jensen'in yorumları, insanların ChatGPT gibi büyük dil modelleri hakkında sevdikleri ve nefret ettikleri şeylerle örtüşüyor gibi görünüyor.

Yapay zeka destekli araçlar genellikle küçük hatalar yapıyor, bazen tamamen yeni cevaplar "halüsinasyon" görüyor ve tahminlerde bulunurken güncel makroekonomik verileri kullanamıyor.

Ancak botlar hızla büyük miktarlarda metin üretebiliyorlar ve Jensen'e göre Bridgewater'ın kullanmayı planladığı şey de bu.

Büyük dil modellerinin halihazırda en iyi %20 insan analistine benzer yeteneklere sahip olduğunu ancak çok daha hızlı stratejiler üretebildiğini söyleyen Eş-CIO, "Yüzde 80'in bir nedeni var - kusurlar var" dedi. Ancak Jensen, "birdenbire, teknolojik olarak yüzde 80'lik bir yatırım ortağınız varsa, aynı anda milyonlarcasına sahipseniz ve titiz bir istatistiksel zemine sahip olarak halüsinasyonlarını ve hatalarını kontrol etme yeteneğiniz varsa, hızlı bir şekilde muazzam bir miktar yapabilirsiniz" diye ekledi.

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