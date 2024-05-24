Yapay zekanın tüm işlerimizi elimizden alacağına inanan Musk'a göre insanlığı bekleyen asıl sorun

Musk Perşembe günü bir teknoloji konferansında yapay zeka hakkında "Muhtemelen hiçbirimizin işi olmayacak" dedi. Musk, işlerin "isteğe bağlı" olacağı bir gelecek öngördü.



Musk, "Eğer hobi gibi bir iş yapmak istiyorsanız, bir iş yapabilirsiniz. Ancak bunun dışında, yapay zeka ve robotlar istediğiniz her türlü mal ve hizmeti sağlayacaktır." dedi.

Musk, bu senaryonun başarılı olabilmesi için "evrensel yüksek gelir" olması gerektiğini ve bunun evrensel temel gelir ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı, ancak bu kavram üzerinde fazla durmadı.

Evrensel temel gelir (UBI), hükümetin kazançlarından bağımsız olarak herkese belirli bir miktar para sağlaması anlamına geliyor.

Musk, "Mal veya hizmet sıkıntısı yaşanmayacaktır" dedi.

Yapay zeka yeteneklerinin son birkaç yılda hızla ilerlediğini ve düzenleyicilerin, şirketlerin ve kullanıcıların teknolojiyi sorumlu bir şekilde nasıl kullanacaklarını hala çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

"En büyük korkum"

Musk geçmişte de yapay zeka konusundaki endişelerini dile getirmişti. Perşembe günü yaptığı açılış konuşmasında, teknolojiyi "en büyük korkusu" olarak tanımladı. İleri teknoloji tarafından yönetilen bir toplumun ütopik bir kurgusal tasviri olan Ian Banks'in "Kültür Kitabı Serisi "ni en gerçekçi ve "gelecekteki bir yapay zekanın en iyi tasavvuru" olarak gösterdi.

İnsanların işsiz bir gelecekte kendilerini duygusal olarak tatmin olmuş hissedip hissetmeyeceklerini sorgulayan Musk, "Soru gerçekten anlamla ilgili olacak - eğer bilgisayar ve robotlar her şeyi sizden daha iyi yapabiliyorsa, hayatınızın bir anlamı var mı? Bu konuda insanlar için hala bir rol olduğunu düşünüyorum - yapay zekaya bir anlam verebiliriz" diye ekledi.