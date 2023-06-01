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Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu

Yapay zeka konusunda teknoloji uzmanlarından gelen uyarıların ardı arkası kesilmiyor. İnsanlığın sonunu getirebilecek olası bir kıyamet senaryosu bu kez yapay zekaya soruldu.

01 Haziran 2023 | 16:56
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Yapay zekaya göre insanlığın sonunu getirecek kıyamet senaryosu

İnsansı robot Ameca potansiyel yapay zeka kıyametini "Yapay zeka ve robotlar konusundaki hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların insanlar farkında olmadan onları kontrol ve manipüle edebilecek kadar güçlenmeleri olacaktır. Bu, bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen baskıcı bir toplum ortaya çıkartabilir." sözleriyle tanımladı.

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"Şimdilik tehlike yok" diyen yapay zeka, "Ama yapay zeka ve robotlarla ilgili risklerin farkında olmalıyız. Gelecekte olumsuzluk yaşamamak için bu teknolojilerin sorumluca kullanılması için şimdiden adım atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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FİYATI 100 BİN DOLAR

FİYATI 100 BİN DOLAR

İngiltere'de geliştirilen Ameca, insansı yüz ifadeleri ve mimikleri ile dikkat çekiyor. Sohbet robotu ChatGPT'ye de gücünü veren "lisan modeli" yapay zekası ile çalışıyor. Birçok dilde konuşabilen, söylenenleri yanıtlayabilen Ameca'nın fiyatı 100 bin dolar.
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BİRKAÇ YIL İÇİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

BİRKAÇ YIL İÇİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Hareket edebilen ve elleriyle çevresiyle etkileşime geçebilen "insansı vücuda sahip" modelininse birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Şirket yetkilileri, tüm vücudu tamamlandığında robotun fiyatının 400 bin dolara ulaşacağını söylüyor.
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