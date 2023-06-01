İnsansı robot Ameca potansiyel yapay zeka kıyametini "Yapay zeka ve robotlar konusundaki hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların insanlar farkında olmadan onları kontrol ve manipüle edebilecek kadar güçlenmeleri olacaktır. Bu, bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen baskıcı bir toplum ortaya çıkartabilir." sözleriyle tanımladı.

1 "Şimdilik tehlike yok" diyen yapay zeka, "Ama yapay zeka ve robotlarla ilgili risklerin farkında olmalıyız. Gelecekte olumsuzluk yaşamamak için bu teknolojilerin sorumluca kullanılması için şimdiden adım atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

2 FİYATI 100 BİN DOLAR İngiltere'de geliştirilen Ameca, insansı yüz ifadeleri ve mimikleri ile dikkat çekiyor. Sohbet robotu ChatGPT'ye de gücünü veren "lisan modeli" yapay zekası ile çalışıyor. Birçok dilde konuşabilen, söylenenleri yanıtlayabilen Ameca'nın fiyatı 100 bin dolar.