Yazılım sektörünün altında ayrı bir endüstri haline gelen yazılım testi alanı hızlı büyüme trendi gösteriyor. Yazılımların özellikle akıllı telefonlarla birlikte daha çok hayatımıza girmesi ve birbirleriyle entegre çalışması, daha fazla test ihtiyacını doğuruyor.

Herhangi bir yazılımda çıkacak hata şirketlerin operasyonlarını etkiliyor. Bu durum da yazılımların daha çok test edilerek daha kaliteli bir şekilde hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Bununla birlikte manuel olarak başlayan testler artık günümüzde otomasyona ve kullanılabilirlik, performans, güvenlik testi gibi alt kırılımlara da bölünerek daha kapsamlı ve detaylı hale geldi.

Artan riskle birlikte bu kapsam genişlemesi ve derinleşmesi sektörü hızlı bir şekilde büyütüyor. Buna bir de Z kuşağının yazılım ve uygulamalardan mükemmele yakın bir hizmet beklemeleri, hataya, yavaş çalışmaya, kullanım zorluğuna tahammüllerinin daha az olması ekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.