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Yeni HONOR X9A tanıtıldı

HONOR Türkiye, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni HONOR X9A, genel ürün grupları ve marka teknolojisini tanıttı. Ayrıca HONOR Türkiye’nin gelecek yatırımları ve planları da anlatıldı.

04 Mayıs 2023 | 15:00
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Yeni HONOR X9A tanıtıldı

HONOR Türkiye Ülke Müdürü Jeffrey Sunjingfei, yaptığı açıklamada Türkiye planlarını şöyle anlatıyor:

“Henüz 2,5 yıl önce bağımsız olmuş bir marka olarak global anlamda çok hızlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Kullanıcıların beğenisine sunduğumuz yeni ürünlerin yüksek talep görmesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Global pazarda yakaladığımız bu başarıyı Türkiye pazarında da devam ettirmeyi arzuluyoruz. Her geçen gün Türkiye pazarında bulunan model sayımızı çeşitlendirerek, pazar payımızı üç yıl içerisinde ciddi şekilde artırmayı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen üç markası arasında yer almayı hedefliyoruz.” 

Toplantıda ayrıca HONOR’un Xi'an laboratuvarında geliştirilen X9a da tanıtıldı. 175g ağırlığa sahip X9a, 5100 mAh bataryası ile 24 saat video oynatma süresi sunuyor. Cihazın 64 MP ultra net, 5 MP geniş açı ve 2 MP makro kamerası bulunuyor. HONOR, 14 Mayıs 2023 tarihine kadar alınan cihazlarda 180 gün ücretsiz ekran değişim garantisi sunuyor.
 

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