ARA
Bist 100
8404,53
-0,45%
Bist 100
Dolar/TL
27,7361
0,033%
Dolar/TL
Euro/TL
29,4089
0,0208%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0603
-0,0217%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1667,89
0,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Yeni model PlayStation 5'in satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu

Yeni model PlayStation 5'in satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu

Sony, fiziksel olarak daha küçük ve daha yüksek hafıza kapasiteli yeni model PlayStation 5 konsolunu 10 Kasım'da Japonya'da satışa sunacak.

11 Ekim 2023 | 09:37
0
Yeni model PlayStation 5'in satışa çıkacağı tarih ve fiyatı belli oldu

Sony Interactive Entertainment Inc'ten yapılan açıklamaya göre, Japonya'daki mağazalar yeni model PlayStation 5 oyun konsollarının satışına 10 Kasım itibarıyla başlayacak.

Disk sürücüsüz model 59 bin 980 yen (402 dolar) ve ultra HD Blu-Ray disk sürücülü model 66 bin 980 yen (449 dolar) etiketle satılacak.

Kasım 2019'da piyasaya çıkan mevcut modele kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha küçük tasarlanan yeni model Playstation 5'in hafıza kapasitesi 1 terabayt olacak.

Mevcut stokların tükenmesiyle eski model PlayStation 5'lerin satışını durduracak Japon firma, yeni modelin deniz aşırı satışının da kasım içinde başlayacağını duyurdu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1667,89 0,56%
  • ALTIN ONS 1870,41 0,53%
  • BIST 100 8404,53 -0,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,7361 0,033%
  • EURO/TURK LIRASI 29,4089 0,0208%
  • EURO/USD 1,0603 -0,0217%
  • INGILIZ STERLINI 1,22844 0,07209%
  • JAPON YENI 148,686 -0,028%
  • KANADA DOLARI 1,36038 0,14723%
  • RUS RUBLESI 99,7725 -0,5259%
Günün En Çok Okunanları
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
THY ve Pegasus İsrail uçuşlarına ara verdi
GERİ
İLERİ
Şimşek'ten TL ve enflasyon mesajı
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
Centi milyonerin en fazla yaşadığı şehirler... Listede İstanbul da var!
'Dünya üzerinde milli futbol takımı olmayan son ülke'
Bakanlıktan Türkiye-İsrail uçuşlarına ilişkin açıklama
SPK'den 3 kişiye borsalarda 6 ay işlem yasağı geldi
Emeklilere 5 bin TL ne zaman ödenecek?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL