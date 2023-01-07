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Yenilenmiş elektronik eşyaların ithalatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığı, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmediğini bildirdi.

07 Ocak 2023 | 12:23
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Yenilenmiş elektronik eşyaların ithalatına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde hatalı yorumlar yapıldığı ifade edildi.

Kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması için açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması hususunda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu çerçevede, kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir."

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