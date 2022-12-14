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“Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl 10. dönem mezunlarını verdi.

14 Aralık 2022 | 17:20
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“Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Programı başarıyla tamamlayan 13 girişim, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki PİLOT Demo Day etkinliğinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi. 

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi kendimize görev edindik. Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

13 EKİP YER ALDI

PİLOT’un 10. döneminde artırılmış gerçeklikten görüntü işlemeye, sağlıktan blokzincire, yeni nesil medyadan robotiğe kadar yeni alanlarda teknoloji çözümleri geliştiren 13 ekip yer aldı.

Dijital reklam optimizasyon ve otomasyon platformu Adsbot; sporcu termal görüntülerini analiz eden çözüm ai4sports; elektrikli araçlar için enerji transfer çözümü Car4Future; kısa film izleme mobil uygulaması Cineshort; müşterinin sesi yönetimi platformu Cloud4Feed; endüstriyel yapay zeka-bilgisayarlı görü sistemleri geliştirme ortamı Inovako; online ebeveyn ve yetişkin danışmanlık platformu Kidolog; yapay zeka tabanlı mobil uygulama test platformu Pensor; dijital bakım yönetim platformu ServisSoft; toplama ve teslimat süreçlerini otonomize eden online market çözümü Speedy Market; tokenizasyon tabanlı sporcu menajerlik oyunu platformu Sportimec; dekorasyon mühendislik uygulaması SugAR Technology ve görsel meditasyon ve deneyim uygulaması Visutate, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı. 

ABD PROGRAMINA KATILMA FIRSATI 

10. dönem girişimleri, 12 hafta boyunca 250’ye yakın mentorla birebir görüşme, Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim ve yatırım alma fırsatını yakaladı. Programı başarı ile tamamlayan ekiplerden seçilenler Amerika programına katılma hakkı elde edecek.

 

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