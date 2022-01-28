Yerli oyun girişimi Fomo Games, 675 milyon TL değerleme üzerinden 67.5 milyon TL tohum yatırım aldı.

Kurucuları arasında Yunus Güvenen, Emre Teksöz ve Yusuf Ceylan bulunan İstanbul merkezli bir mobil oyun girişimi olan Fomo Games, Lüksemburg merkezli yatırım fonu Libertus Capital’dan 675 milyon TL değerleme üzerinden 67.5 milyon TL tutarında tohum yatırım aldığını açıkladı. Fomo Games tarafından aktarılan bilgilere göre alınan bu yatırım, oyunun geliştirme faaliyetleri ve ekibin genişlemesi için kullanılacak.

Fomo Games’in 2021 yılının Şubat ayında, içlerinde Fransa merkezli unicorn oyun stüdyosu Voodoo’nun da bulunduğu yatırımcı grubundan 163 milyon TL değerleme üzerinden 17 milyon TL tohum yatırım almıştı.

Şirket, Android ve iOS için bulmaca türündeki ilk oyunu Event Twins’i geçtiğimiz yıl piyasaya sunmuştu.