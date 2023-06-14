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YouTube'da para kazanmanın koşulları değişti

YouTube, İş Ortağı Programı kapsamında para kazanmak için şartlarda iyileştirmeye gidiyor. İşte YouTube'da para kazanmanın yeni şartları...

14 Haziran 2023 | 14:48
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YouTube'da para kazanmanın koşulları değişti

YouTube, içerik oluşturucusu olmak isteyenlerin merakla beklediği iyileştirmeyi gerçekleştirdi. Şirket para kazanmak için sağlanması gereken koşulları kolaylaştırdı.

ESKİ KOŞULLAR

YouTube'un iş ortağı programı dahilinde para kazanabilmek için karşılamanız gereken eski koşullar şunlardı:

  • En az 1000 aboneye sahip olmak
  • Yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon shorts görüntülemesi.

YENİ KOŞULLAR

NTV'nin Techcrunch'a dayandırığı habere göre, içerik üreticilerinin YouTube iş ortağı programına hak kazanmak için karşılaması gereken yeni koşullar şöyle:

  • 500 Aboneye sahip olmak
  • Son 90 Gün içinde 3 adet herkese açık yükleme
  • Yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi

KOŞULLARI SAĞLAYANLAR BAŞVURABİLİR

İçerik üreticiler eğer yeni koşulları karşılarsa, YouTube İş Ortağı programına başvurabilir ve Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilecekler.

BAZI ÜLKELERDE UYGULANDI

YouTube şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye'nin gireceği tahmin ediliyor. 

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