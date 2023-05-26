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YouTube, Hikayeler özelliğini kaldırıyor

YouTube, YouTube Hikayeleri'ni Haziran ayında kaldıracağını açıkladı. Değişikliğin 'platformdaki diğer özelliklere öncelik vermek' için yapıldığı bildirildi.

26 Mayıs 2023 | 16:13
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2023 | 16:43
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YouTube, Hikayeler özelliğini kaldırıyor

Google'ın sahibi olduğu platform, YouTube Hikayeleri'ni Haziran ayında kaldıracağını doğruladı.

İlk olarak 2018'de kullanıma sunulan Instagram Story' benzeri Hikayeler özelliği, içerik oluşturucuların 7 gün sonra süresi dolan kısa, yalnızca mobil cihazlar için videolar yayınlamasına olanak tanıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre YouTube, bu değişikliğin platformdaki diğer özelliklere öncelik vermek için yapıldığını kaydedildi. 

Şirketten yapılan açıklamada, "Bugün YouTube'da içerik oluşturmanın pek çok yolu var. Topluluk gönderilerinden Shorts'a, uzun biçime ve Canlı'ya kadar. Bu temel özelliklere öncelik vermek için Hikayeler kaldırılıyor." denildi. 

Değişiklik 23 Haziran'da yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra yeni bir YouTube Hikayesi oluşturma seçeneği artık kullanılamayacak.

Halihazırda yayında olan tüm Hikayelerin süresi, ilk paylaşıldıkları tarihten 7 gün sonra sona erecek.  

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