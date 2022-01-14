Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın bile tweet’lerine konu olan Baby Shark Dance videosu, YouTube’da 10 milyar izlenme sayısına ulaşan ilk video olarak tarihe geçti.

Baby Shark Dance videosu, YouTube’da 10 milyar görüntülemeyi aşan ilk video olarak tarihe geçti. Pinkfong tarafından yüklenen video, 2020’nin son haftalarından bu yana platformda zaten en çok izlenen video konumundaydı. Video, Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin en çok izlenen video rekorunu elinde tutan Despacito müzik videosunu tahtından indirmişti.

Pinkfong, Güney Koreli SmartStudy şirketine bağlı bir çocuk eğitim markası. Kanal, çocuk şarkılarına, oyunlarına ve uygulamalarına dayalı 4.000’den fazla videoya sahip.

Pinkfong CEO’su Min-Seok Kim, konu hakkında Independent’a yaptığı açıklamada “Baby Shark’ın dünyanın dört bir yanındaki insanları nasıl birbirine bağladığına tanık olmak gerçekten anlamlı bir yolculuktu. Baby Shark’ın her yerde daha da fazla hayrana benzersiz deneyimler getirecek diğer maceralarını tanıtmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Baby Shark Dance videosu beş yıl önce, 18 Haziran 2016’da YouTube’a yüklendi. Yüklendiği 13 Ocak 2017’den bu yana 8 milyona yakın izlenmeye ulaşan Despacito ise, ikinci sırada yer alıyor.

Elon Musk da, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir Twitter mesajında Baby Shark Dance videosundan bahsetmiş ve video için “Baby Shark herkesi darmadağın etti” cümlesini kurmuştu.