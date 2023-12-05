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Zuckerberg'den iki yıl sonra ilk hisse satışı

Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın ana şirketi Meta hisseleri Kasım ayında yüzde 172 artış gösterdi. Şirketin kurucu ortağı Mark Zuckerberg, iki yıldır ilk kez hisse satışı yaptı.

05 Aralık 2023 | 11:21
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Zuckerberg'den iki yıl sonra ilk hisse satışı

Mark Zuckerberg, sosyal medya devinin çalkantılı bir 2022 sonrası hızla toparlanmasının ardından iki yıldır ilk kez Meta hisseleri sattı. Bloomberg tarafından resmi belgelerden derlenen verilere göre, Meta'nın kurucu ortağının vakfının yanı sıra hayırsever ve siyasi bağışlarını yürüten kuruluşlar, sonuncusu çarşamba günü açıklanan alım satım planları aracılığıyla Kasım ayında yaklaşık 185 milyon dolar değerinde yaklaşık 682 bin hisseyi elden çıkardı. Zuckerberg'in servetini yöneten kuruluşlar Kasım 2021'den bu yana ilk kez hisse satışı yaptı.

Diğerlerinden daha iyi performans gösterdi

Meta, bu yıl Kasım ayı sonuna kadar yüzde 172 artış göstererek Nvidia dışındaki tüm büyük ABD teknoloji şirketlerinden daha iyi performans gösterdi. Bu durum, Zuckerberg'in risk sermayesi, bilimsel araştırma ve yatırımlarını içeren Meta dışındaki faaliyetleri için elde edilen gelirin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.

Son on yılda Meta hisselerini düzenli olarak elden çıkaran Zuckerberg, 2022'de tek bir hisse bile satmadı; zira beklentilerin altında kalan üç aylık sonuçlar, hisselerin bir günde erimesine ve Meta'nın 2012'deki ilk halka arzından bu yana en kötü yıllık performansını sergilemesine neden oldu.

Meta'nın hisseleri şu anda, Zuckerberg'in ve hayır kurumu Chan Zuckerberg Initiative'in, California merkezli şirketin hisselerinin 1 milyar dolardan fazlasını sattığı 2021'deki rekor seviyelere yaklaşıyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 39 yaşındaki Zuckerberg halen Meta'nın yaklaşık yüzde 13'ünü elinde tutuyor ve bu 117,7 milyar dolarlık servetinin neredeyse tamamını oluşturuyor. 

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