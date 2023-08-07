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  • Zuckerberg kafes dövüşü için tarih verdi, gözler Musk'tan gelecek yanıtta

Zuckerberg kafes dövüşü için tarih verdi, gözler Musk'tan gelecek yanıtta

Twitter’ı satın alarak adını X’e çeviren Elon Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’le yapacağı dövüşün X’te yayımlanacağını söyledi. Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıkladı.

07 Ağustos 2023 | 10:54
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Zuckerberg kafes dövüşü için tarih verdi, gözler Musk'tan gelecek yanıtta

Musk, bütün yayın gelirlerinin gaziler için çalışan vakıflara bağışlanacağını yazdı.

X hesabından dün bir dizi paylaşım yapan Musk, “Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum” dedi ve ekledi:

“Spor salonuna gidecek vaktim yok o yüzden işe ağırlık götürüyorum.”

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Musk'a yanıt veren Zuckerberg ise, Threads profilinde yaptığı paylaşımda Elon Musk’a dövüş için 26 Ağustos tarihini önerdiğini ancak henüz bu öneriye bir dönüş yapılmadığını belirtti. Dövüşün X'ten yayınlanması fikrine karşı "Bunu daha güvenilir ve zaten vakıflara bağış yapılabilen bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?" paylaşımında bulundu.

'Kafes dövüşü' fikri Musk'tan geldi 

İkili arasındaki dövüş ilk olarak Haziran’da Elon Musk’ın Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten mesajıyla gündeme gelmişti.

Zuckerberg daha sonra Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü "Bana konum gönder" mesajıyla paylaştı.

39 yaşındaki Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alıyor ve geçtiğimiz günlerde Jiu-Jitsu turnuvalarını kazandı.

Musk bir kullanıcının “Bu dövüşün amacı ne?” sorusuna da “Bu medeni bir savaş formu. Erkekler savaşa bayılır” diye yanıt verdi.

Öte yandan Musk bugün bir diğer paylaşımında, X platformunda yaptıkları paylaşım veya beğeniler nedeniyle işverenleri tarafından haksız muamele gören kişilerin hukuki masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Musk, bunun herhangi bir sınırı olmayacağını söyledi ve bu durumdakilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

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