Sürmegöz Tekstil tarafından 2019 yılında Sabancı Holding’den 70 milyon TL değerle satın alınan Yünsa, kumaş üretim ve teknolojisine yönelik yatırımlarına hız verdi.

Geçen yıl boya, apre ve dokuma alanında 2 milyon Euro’luk yatırım yapan şirket, bu yılda mevcut tesiste yüksek teknolojili yünlü kumaş üretimi için 5 milyon Euro’luk yatırım kararı aldı.

Şirketin rekabet gücünün artmasını sağlayacak teknolojik yenileme yatırımlarını sürdürdüklerini aktaran Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, boya, apre ve dokuma işletmelerinde planladıkları yatırımları pandemi koşullarına rağmen gecikmeden devreye aldıklarını söylüyor.

Sürmegöz, “2021 yılı için de toplam 5 milyon Euro değerindeki ilave yatırım planımız hazır. Rekabette bize avantaj sağlayacak olan boya ve apre işletmelerindeki teknoloji yatırımlarımız 2021 yılında da öncelikli olacak.

Endüstri 4.0 altyapısına uygun, otomasyon ve kontrol sistemleri gelişmiş karanlık boyahane, sürdürülebilir ve ekolojik üretim süreçleri geliştirmek üzerine teknolojimizi yenileme yatırımlarımıza ağırlık veriyoruz” diyor.

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