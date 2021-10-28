Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” kapsamında hayata geçirilen “Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi Projesi” ile İzmirli 11 yatırımcı Van’da fabrika kuracak.

Van ekonomisinin canlandırılması ve istihdamın artırılması amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent’te doluluğun yüzde 100’e ulaşması üzerine ikinci etap için geçen yıl başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde tahsis edilen 1000 dönüm Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurulacak fabrikalar için parseller oluşturuldu.

İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede her biri 5 ile 10 dekar arasında değişen 70 parselde yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve beraberindeki heyet, genç istihdamın sağlanması ve kentte yatırımların artırılması amacıyla bir süre önce İzmir’de Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğini ziyaret etti.

Tekstil yatırımcılarıyla yapılan görüşmede Van’da 6. Bölge teşviklerinden yararlanarak üretim yapmak isteyen firmalara tüm desteğin sağlanacağı iletildi.

Görüşmenin ardından davet üzerine Van’a gelen 11 firma sahibi, OSB yerleşkesinde fabrika kurmak için yer belirledi. Bazı fabrikalar için belirlenen alanlarda altyapı çalışmalarına başlandı.

Hakkari kara yolundaki 1. etap tekstilkent ile farklı bölgelerdeki 30 fabrika ve atölyede 5 bin kişinin istihdam edildiği Van’da, yeni kurulacak fabrikalarla tekstil sektöründe çalışan işçi sayısının büyük oranda artması bekleniyor.

“Bu firmalar 10 bin kişiyi istihdam edecek”

Vali Bilmez, AA muhabirine, hayata geçirdikleri projelerle kentte yatırımları artırarak işsizliği bitirmek istediklerini söyledi.

Batı illerindeki yatırımcıları bölgeye çekmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Bilmez, “Şu ana kadar 11 firma Van’da yer tahsisi aldı. Yerlerini satın aldılar. Önümüzdeki günlerde fabrikaların kurulmasına başlanacak. Bu firmalar kısa süre içerisinde 10 bin kişiyi istihdam edecek. Kentin bütün ihracatı 25-30 milyon dolarken kentte yatırım yapacak sadece bir firmanın yıllık ihracatı 76 milyon avrodur. Sadece bir firmanın ihracatı bizim kentin ihracatından fazladır.” dedi.

“İnşallah 40 fabrikaya ulaşacağız”

OSB yerleşkesinde Valilik olarak da 5 fabrika kuracaklarını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

“İnşallah tekstilin kümelendiği bir kent oluruz. İzmir’de bu anlamda bir hava oluştu. İzmir’deki bütün firmaların kentimize ilgisi arttı. Önümüzdeki günlerde bir İstanbul çıkarmamız olacak. Batı illerindeki yatırımcıların doğuda yer arayışları başladı. Emek yoğun bir sektör, batıda işçi bulamakta sıkıntı yaşıyorlar. Bizler de bu anlamda en iyi yatırımın bölgeye yapılabileceğini iletiyoruz. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah 40 fabrikaya ulaşacağız. Gelen firmalardan bazıları 4,5 parsel satın aldılar. Şu an ilgi çok iyi, inşallah devamı gelir. İzmirli firmaların Van’a geldiğini duyan diğer firmalar da yavaş yavaş Van’a gelmeye başladılar. Bu rüzgarı iyi değerlendirmemiz gerekir. En ciddi sorunumuz genç nüfusun işsizliği. Kentin nüfusunun yüzde 64’ü 30 yaşın altında. Türkiye’de en çok genç nüfusa sahip illerden biriyiz. Bu gençlerin iş sahibi olmalarını sağlamaya çalışmalıyız. Bizler de bunu özel sektörle yapmaya çalışıyoruz.”

“Konfeksiyon sektöründe batıdan doğuya doğru bir göç başladı”

Van’da tekstil fabrikası kurma kararı alan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise Doğu Anadolu Bölgesi’nin hazır giyim sektörü için öneminin giderek arttığını belirtti.

Van’ın tekstil üretiminde bölgenin parlayan yıldızı olduğuna değinen Sertbaş, “Biz yıllardır söylüyoruz kimse inanmıyor. Biz ‘mavi yakalı’ eleman bulamıyoruz. Evlilik, emeklilik gibi sebeplerle işten ayrılanların yerine yenisini koyamıyoruz. Gençlerimiz artık hizmet alanında çalışmak istiyor. Bizim işlerimiz çok yoğun ve meşakkatli.” dedi.

Avrupalı firmaların tedarik anlamında yüzlerini Türkiye’ye döndürdüğünü belirten Sertbaş, “Artık kapasitemiz yetmiyor. Buna çözüm bulmamız gerekiyordu. Yavaş yavaş biz de kafamızı çıkardık İzmir’den Van’a doğru. Her türlü imkan artık orada da var. Hazır giyim sektörü yavaş yavaş büyük şehirlerden daha doğuya doğru kaymaya başladı. Daha da hızlanacak. Konfeksiyon sektöründe batıdan doğuya doğru bir göç başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

“Kuracağımız fabrikanın enerjisinin tamamını güneşten elde etmeyi düşünüyoruz”

Van’da fabrika kuracak firmalardan Narkonteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay da hazır giyim sektörünün son gelen taleplerle tam kapasite çalıştığını ifade etti.

Firmaların kapasite artırımı ve yeni yatırım arayışında olduğuna değinen Narbay, şunları kaydetti:

“Eleman sıkıntısında ciddi boyutlara ulaştık. Bırakın hazır yetişmiş elemanı, yetiştirmek için bile personel bulamıyoruz. Van’da bu anlamda çok ciddi bir iş gücü var. Van’daki yatırımımız yaklaşık 40 milyon lira olarak düşünülüyor. Burada bine yakın kişiyi istihdam edeceğiz. Firma olarak yeşil dönüşüme çok önem veriyoruz. Buna yönelik de adımlar atıyoruz. Van’da kuracağımız fabrikanın enerjisinin tamamını güneşten elde etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda yağmur suyu hasadı altyapısını da oluşturacağız.”