Pandemi, turizm sezonunu ve bu sezona bağlı üretim yapan bir çok sektörü olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yaz tüketicilerin tatil yapmak konusunda yaşadıkları tereddütler, özellikle mayo ve plaj kıyafetleri alanında faaliyet gösteren tekstil markalarını zor durumda bıraktı. Bu alanda üretim yapan Granz Tekstil ise bir önceki yıl aldığı 2020 siparişleri nedeniyle sorun yaşamadı.

Özlem Bay Yılmaz

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Salgın nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen bazı avantajların da ortaya çıktığına dikkat çeken Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, “Biz başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemide ortaya çıkan tablo sonucunda Çin’in devre dışı kalması, Avrupa’nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı. Bu durum satışlarımıza olumlu yansıdı” diyor.

Pandemiden önce almış oldukları Avrupa’daki yatırım kararlarını bu gelişmelerin ardından hızlandırdıklarına da değinen Yolcu, şunları anlatıyor:

“Avrupa basamağının giriş kapısı olarak gördüğümüz İngiltere yatırımlarımızı öne çektik. Diğer bir üretim kolumuz da kış sezonunda atkı –bere. Geçtiğimiz kış pandemi sürecinde ‘polar boyunluk’ ürünümüze talep çok olmuştu. O nedenle bu kış sezonuna polar boyunluklarımıza, renk ve tasarım bakımından yenilerini ekleyerek seçeneklerimizi artırdık. Bu ürünün tercih edilmesinde, maske görevi de üstlenerek ağız ve burnu kapatacak şekilde kullanılabilmesi etkili oldu.”