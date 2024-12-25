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Tekstil sektörü 'eski günlerine' dönmeyi hedefliyor

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli: "Tekstil sektörü ihracat sıralamasında 2024'ü üçüncü sırada tamamlayacak gibi görünüyor. Hedefimiz, 2025'te sektörü eski günlerine döndürmek, hatta ihracatta birinci sıraya getirmek' dedi.

25 Aralık 2024 | 16:14
Tekstil sektörü 'eski günlerine' dönmeyi hedefliyor

Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, tekstilin emek yoğun bir sektör olduğunu belirterek, "Tekstil sektörü ihracat sıralamasında 2024'ü üçüncü sırada tamamlayacak gibi görünüyor. Hedefimiz, 2025'te sektörü eski günlerine döndürmek, hatta ihracatta birinci sıraya getirmektir" ifadelerini kullandı.

Giyimkent'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Cevizli, sektörün ihracata katkısının yüksek olduğunu belirtti.

"Tekstil sektörü emek yoğun bir sektördür. 1,5 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır" görüşünü kaydeden Cevizli, ihracatı 2021 ve 2022'de 19,2 milyar dolar olan sektörde 2023 ve 2024'te daralma yaşandığını anlattı.

Cevizli, bu daralmanın Türkiye'de iş gücü maliyetlerinin yüksek olması, enerji fiyatları, kargo ücretlerinin artması nedeniyle yaşandığını aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023-2024 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv sektörü 35 milyar dolar ile birinci sırada, kimyevi madde sektörü 30 milyar dolar civarında ihracat ile ikinci sırada yer alıyor. Tekstil sektörü ihracat sıralamasında 2024'ü üçüncü sırada tamamlayacak gibi görünüyor. Hedefimiz, 2025'te sektörü eski günlerine döndürmek, hatta ihracatta birinci sıraya getirmektir."

Enerji ve işçilik maliyetlerinin Türkiye'de yükselmesi nedeniyle Mısır gibi ülkelerde üretim tesisi açan firmaların olduğunu anlatan Cevizli, Mısır'ın iş gücü ve enerji maliyetlerinin düşük olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

'YURT DIŞINDAN ALIM HEYETLERİNİ FİRMALARLA BULUŞTURDUK'
Cevizli, Giyimkent'teki firmalara üretimin artırılması ve yeni pazarlara açılması gibi konularda destek verdiklerini, yurt dışından alım heyetlerini getirip firmalarla buluşturduklarını aktardı.

Tekstil sektöründe çalışacak işçi bulma konusunda zorluk yaşandığını belirten Cevizli, gençlerin genel olarak beyaz yakalı olmak istediklerini, sektör için ilerideki en büyük tehlikelerden birinin de bu olduğunu belirterek, bunu önlemek için meslek liselerinde eğitimler verilmesi, alanlar açılması gerektiğini kaydetti.

'İSTİHDAMIN YÜZDE 10'U SURİYELİ'
Cevizli, tekstilde 1,5 milyon istihdamın yaklaşık yüzde 10'unun Suriyeli göçmenlerden oluştuğunu aktararak, "Suriyelilerin dönüşü şu an yavaş seyrediyor, gelecekte bu sayı yükseldiğinde tekstil sektörü olumsuz etkilenecektir" görüşlerini bildirdi.

Öte yandan açıklamada, Giyimkent'te geçen yıl hizmet veren indirim çadırının 2025'te de tüketicilerle buluşmaya devam edeceği, Türkiye'nin hazır giyim marka ve üreticilerinin, ihracat ve üretim fazlası ürünlerini indirimlerle tüketicilere ulaştırılacağı kaydedildi.
 

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