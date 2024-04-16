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'Tatil fırsatı' diye gelen SMS ve maillere dikkat!

Son yıllarda tatil için otel rezervasyonu yaptırmak isterken klonlanmış sitelerle dolandırılanların sayısı artıyor. Tüketici derneklerinden ise bu konuda önemli bu uyarı var

16 Nisan 2024 | 11:40
'Tatil fırsatı' diye gelen SMS ve maillere dikkat!

Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşıyor.

Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülüyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin indirimli tatil beklentileri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcıların bir çok yola başvurduğunu belirterek, "'Tatil fırsatı' başlığıyla e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunmalı. Bu linkler üzerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüketiciler mağduriyet yaşayabilir. Bu yolla kredi kartı ile ödeme yapılırsa kredi kartı bilgileriniz de dolandırıcıların eline geçebilir." uyarısında bulundu.

Rezervasyon yapılacak tesisle ilgili gerekli araştırmaların yapılması tavsiyesinde bulunan Koçal, "Turizm tesisinin belgeli olup olmadığı, otelin yıldız sayısı, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı, varsa otel hakkında yapılan şikayetlerin sorgulanması önem taşıyor. Bu sorgulamalar 'www.tursab.org.tr' veya 'www.kulturturizm.gov.tr' adreslerinden yapılabilir." dedi.

Koçal, erken rezervasyonlarda sözleşme yapılması ve sözleşmelerin bir suretinin talep edilmesinin mağduriyetlerin önüne geçilmesi açısından önem taşıdığına işaret ederek, sözleşmelerin internet üzerinden yapılması halinde, kopyasının e-posta ile talep edilebileceğini söyledi. Koçal, seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerindeki adres, unvan ve iletişim bilgilerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilmesini de önerdi.

"Ödenen bedelden indirim talep edebilir"

Yüz yüze veya internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda mutlaka ön bilgilendirme ve alınacak hizmetlere dair broşür alınması gerektiğini aktaran Koçal, sözleşmelerde taahhüt edilen hizmetlerden herhangi birinin eksik verilmesi durumunda tüketicinin indirim talep etme hakkı bulunduğunu bildirdi.

Koçal, bu süreçte sorun yaşayan vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirterek, "Tüketici, tüm belgelerde otel bilgileri 'beş yıldızlı' yazdığı halde 'dört yıldızlı' bir otelde konaklama yapılıyorsa ya da yıldız sayısı eksik gözüküyorsa ödenen bedelden indirim talep edebilir." dedi.

Tüketicilerin, cezai şart ödemeden turun başlama tarihinden 30 gün önce sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğuna dikkati çeken Koçal, fesih bildiriminin mutlaka kalıcı veri ortamında yapılması gerektiğini söyledi.

Koçal, vergi ve harç gibi resmi ödemeler düşülerek geri kalan tutarın tüketiciye ödenmesi gerektiğini aktararak, "Fesih bildiriminin paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılması halinde, sözleşmede belirtilmek şartıyla acente belirli bir tutar veya oranda kesinti yapabilir. Bu nedenle vatandaşlarımız bir sözleşme imzalamalı ve bu sözleşmeyi iyi okumalı." diye konuştu.

"Tüketiciler karşılaştığı mağduriyeti kayıt altına almalı"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç da sahte rezervasyon mağduru olunmaması için konaklanacak tesisin iyi araştırılması gerektiğini belirterek, "Rezervasyon yapılacak otel hakkında daha önce konaklamış kişilerin yorumları ve tesisin fotoğrafları gözden geçirilerek fikir sahibi olunabilir." ifadesini kullandı.

Kılıç, tüketicilerin ayıplı hizmetle karşılaşması durumunda tüketici hakem heyetlerine, arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, bu yıl için 104 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya il tüketici hakem heyetlerine, 104 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise arabuluculuk müessesesine başvurulabileceğini söyledi.

Tüketicilerin, karşılaştıkları mağduriyeti giderebilmek için ayıplı hizmetleri kayıt altına almasının önem taşıdığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Tüketiciler rezervasyonu iptal edecekse gerekçesini açık olarak dilekçesinde belirtmeli. Dilekçe ekine kanıt olarak varsa fotoğraf, yazışmalar, sözleşme örneği, ödemenin makbuzu eklenmeli. Dilekçede, sözleşmeden dönme ve para iadesi seçimlik hakkının hangisinin tercih edildiği belirtilmeli. Tüketici, şahsen veya avukat aracılığıyla Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden hakem heyetlerine başvurabilir. Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde ise ilgili kaymakamlıklarda bulunan irtibat personeli tarafından başvurular alınarak TÜBİS'e kaydedilmektedir."

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